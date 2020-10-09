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Туризм
https://ria.ru/20201009/sanatorii-1578999538.html
В Кавминводах надеются на рост числа туристов, несмотря на ограничения
Обеспокоенные туристы, которые планируют отправиться в санатории в Ставропольском крае, звонят в здравницы, но от путевок не отказываются, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:48
2020-10-09T17:48
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
ессентуки
ставропольский край
кисловодск
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>Обеспокоенные туристы, которые планируют отправиться в санатории в Ставропольском крае, звонят в здравницы, но от путевок не отказываются, <a href="https://www.tourdom.ru/news/v-kavminvodakh-vynuzhdeny-obyasnyat-turistam-chto-ikh-ne-budut-izolirovat.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.Несмотря на то, что путешественникам, которые приезжают в санатории региона, проходить двухнедельный карантин не нужно, они стремятся лично это проверить и убедиться, что двухнедельная изоляция им не грозит. "Как только вышло постановление губернатора, сразу с 5 октября начались звонки – а коснется ли нас? Наши клиенты беспокоятся и хотят убедиться, что ограничения их не коснутся", – рассказала Татьяна Удод, коммерческий директор санатория в Кисловодске. Ее коллега Лидия Берая, заместитель директора по маркетингу другой здравницы, подтверждает, что многие туристы обеспокоены, поэтому пришлось принять меры: "Во всех соцсетях и на сайте санатория мы опубликовали информацию о необходимых документах при прибытии на Ставрополье. А именно, кроме общего пакета документов на санаторно-курортное лечение, подтверждение бронирования или ваучер туроператора. С каждым туристом по телефону проводится разъяснение по данному вопросу". При этом сотрудники здравниц уточняют, что желающих отказаться от отдыха немного. Выслушав заверения работников санаториев, гости не меняют своих планов. "Мест на октябрь уже практически не осталось, сейчас идут продажи на следующие два месяца, – рассказала руководитель филиала национального туроператора в Кисловодске Наталья Барабанова. – Уже ясно, что в ноябре-декабре загрузка санаториев будет выше прошлогодней. Очень активно заказывают размещение на новогодний период". По словам представителей здравниц, немало мест продано на январь-февраль и даже март. Однако неприятным сюрпризом стали аннуляции от жителей Москвы и Московской области старше 65 лет. Они намерены сидеть дома до тех пор, пока главы регионов не отменят свои рекомендации по самоизоляции. Представители санаториев надеются, что эти потери поможет компенсировать всплеск бронирований, который ожидается во второй половине октября. "Активно заказывают путевки с заездами в октябре-ноябре 2020 года, причем спрос значительно выше прошлогоднего, — рассказал Мурад Муртазов, руководитель коммерческой службы санатория в Ессентуках. — С момента введения ограничений мы наблюдаем незначительный спад бронирований, особенно на заезды в декабре. Но мы уверены, что потенциальные гости заняли выжидательную позицию, для того чтобы приобрести туры с 20 процентным кешбэком в рамках федеральной программы".
https://ria.ru/20201006/sanatorii-1578481759.html
https://ria.ru/20200929/stavropole-1577938123.html
ессентуки
ставропольский край
кисловодск
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туризм, туристы, новости - туризм, ессентуки, ставропольский край, кисловодск

В Кавминводах надеются на рост числа туристов, несмотря на ограничения

17:48 09.10.2020
 
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"Санаторий
Санаторий - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Обеспокоенные туристы, которые планируют отправиться в санатории в Ставропольском крае, звонят в здравницы, но от путевок не отказываются, сообщает TourDom.ru.
Несмотря на то, что путешественникам, которые приезжают в санатории региона, проходить двухнедельный карантин не нужно, они стремятся лично это проверить и убедиться, что двухнедельная изоляция им не грозит.
"Как только вышло постановление губернатора, сразу с 5 октября начались звонки – а коснется ли нас? Наши клиенты беспокоятся и хотят убедиться, что ограничения их не коснутся", – рассказала Татьяна Удод, коммерческий директор санатория в Кисловодске.
Ее коллега Лидия Берая, заместитель директора по маркетингу другой здравницы, подтверждает, что многие туристы обеспокоены, поэтому пришлось принять меры: "Во всех соцсетях и на сайте санатория мы опубликовали информацию о необходимых документах при прибытии на Ставрополье. А именно, кроме общего пакета документов на санаторно-курортное лечение, подтверждение бронирования или ваучер туроператора. С каждым туристом по телефону проводится разъяснение по данному вопросу".
Ессентуки - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 18:38Туризм
В Ставропольском крае вводят ограничения, но не для клиентов санаториев
При этом сотрудники здравниц уточняют, что желающих отказаться от отдыха немного. Выслушав заверения работников санаториев, гости не меняют своих планов.
"Мест на октябрь уже практически не осталось, сейчас идут продажи на следующие два месяца, – рассказала руководитель филиала национального туроператора в Кисловодске Наталья Барабанова. – Уже ясно, что в ноябре-декабре загрузка санаториев будет выше прошлогодней. Очень активно заказывают размещение на новогодний период".
По словам представителей здравниц, немало мест продано на январь-февраль и даже март. Однако неприятным сюрпризом стали аннуляции от жителей Москвы и Московской области старше 65 лет. Они намерены сидеть дома до тех пор, пока главы регионов не отменят свои рекомендации по самоизоляции. Представители санаториев надеются, что эти потери поможет компенсировать всплеск бронирований, который ожидается во второй половине октября.
"Активно заказывают путевки с заездами в октябре-ноябре 2020 года, причем спрос значительно выше прошлогоднего, — рассказал Мурад Муртазов, руководитель коммерческой службы санатория в Ессентуках. — С момента введения ограничений мы наблюдаем незначительный спад бронирований, особенно на заезды в декабре. Но мы уверены, что потенциальные гости заняли выжидательную позицию, для того чтобы приобрести туры с 20 процентным кешбэком в рамках федеральной программы".
Знак Я люблю Ставрополь - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 12:47
Ставрополье​ вошло​ в топ-3 популярных​ туристских​ направлений России
 
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