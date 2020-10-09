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Летевший в Омск самолет сел в Екатеринбурге из-за неисправности
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс из Москвы в Омск, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за отказа обогрева датчиков, организована проверка,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:39
2020-10-09T08:39
аэрофлот
москва
омск
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Самолет авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>", совершавший рейс из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омск</a>, вынужденно сел в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> из-за отказа обогрева датчиков, организована проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Девятого октября в 3.11 (1.11 мск) в аэропорту "Кольцово" произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", следовавшее по маршруту Москва-Омск. На борту находилось 149 пассажиров и шесть членов экипажа. Предварительная причина посадки - отказ обогрева датчиков статики и динамики", - говорится в сообщении.Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей и безопасности полетов.
https://ria.ru/20201007/draka-1578493889.html
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москва
омск
екатеринбург
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аэрофлот, москва, омск, екатеринбург, происшествия

Летевший в Омск самолет сел в Екатеринбурге из-за неисправности

08:39 09.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс из Москвы в Омск, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за отказа обогрева датчиков, организована проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"Девятого октября в 3.11 (1.11 мск) в аэропорту "Кольцово" произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", следовавшее по маршруту Москва-Омск. На борту находилось 149 пассажиров и шесть членов экипажа. Предварительная причина посадки - отказ обогрева датчиков статики и динамики", - говорится в сообщении.
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АэрофлотМоскваОмскЕкатеринбургПроисшествия
 
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