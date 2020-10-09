https://ria.ru/20201009/samara-1579118778.html

В Самарской области создадут дополнительные места для больных COVID-19

Почти 700 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом развернут в Самарской области на следующей неделе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T21:58

2020-10-09T21:58

2020-10-09T21:58

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

дмитрий азаров

самара

самарская область

общество

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<strong>САМАРА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Почти 700 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом развернут в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> на следующей неделе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона."В пятницу, 9 октября, губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> выступил с обращением к землякам… Глава региона принял решение об увеличении коечного фонда: 680 дополнительных коек будет создано в различных лечебных учреждениях Самарской области уже на следующей неделе. Эти койки будут предназначены для больных коронавирусной инфекцией и для тех, у кого есть подозрение на COVID-19", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, также принято решение сформировать дополнительно 10 бригад скорой помощи, которые будут работать на территории <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самары</a>. Кроме того, создан специальный центр, который будет координировать работу поликлиник по реагированию на неотложную помощь, скорая помощь также будет передавать сведения со своих станций в этот центр."Чтобы эта работа была более мобильной, с понедельника мы изымаем у чиновников 130 автомобилей и передаем их поликлиникам и больницам. Это позволит увеличить скорость реагирования на обращения граждан. Кстати, свой личный автомобиль я тоже в этот период решил передать для нужд здравоохранения", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, возобновляется онлайн-обучение для врачей поликлинического звена, с 15 октября в Самарскую область поступит вторая партия вакцин от гриппа и пневмококковой инфекции. Кроме того, в Самарской областной больнице Середавина уже до конца месяца появится новый компьютерный томограф. Также достигнута предварительная договоренность с частными клиниками о том, что их томографы будут работать по ОМС.По информации пресс-службы, Азаров призвал граждан соблюдать масочный режим. "Я также, как и вы, не хочу вводить ограничения на территории Самарской области. Давайте создадим условия, чтобы это и не понадобилось", - отметил глава региона.Ранее Азаров в своем Instagram написал, что заразился коронавирусом, в связи с чем будет работать на самоизоляции.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 12 805 случаев заражения коронавирусом, 10 046 человек выздоровели, 207 скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578970222.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество