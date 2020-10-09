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В Самарской области создадут дополнительные места для больных COVID-19
Почти 700 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом развернут в Самарской области на следующей неделе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T21:58
2020-10-09T21:58
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
дмитрий азаров
самара
самарская область
общество
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<strong>САМАРА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Почти 700 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом развернут в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> на следующей неделе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона."В пятницу, 9 октября, губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> выступил с обращением к землякам… Глава региона принял решение об увеличении коечного фонда: 680 дополнительных коек будет создано в различных лечебных учреждениях Самарской области уже на следующей неделе. Эти койки будут предназначены для больных коронавирусной инфекцией и для тех, у кого есть подозрение на COVID-19", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, также принято решение сформировать дополнительно 10 бригад скорой помощи, которые будут работать на территории <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самары</a>. Кроме того, создан специальный центр, который будет координировать работу поликлиник по реагированию на неотложную помощь, скорая помощь также будет передавать сведения со своих станций в этот центр."Чтобы эта работа была более мобильной, с понедельника мы изымаем у чиновников 130 автомобилей и передаем их поликлиникам и больницам. Это позволит увеличить скорость реагирования на обращения граждан. Кстати, свой личный автомобиль я тоже в этот период решил передать для нужд здравоохранения", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, возобновляется онлайн-обучение для врачей поликлинического звена, с 15 октября в Самарскую область поступит вторая партия вакцин от гриппа и пневмококковой инфекции. Кроме того, в Самарской областной больнице Середавина уже до конца месяца появится новый компьютерный томограф. Также достигнута предварительная договоренность с частными клиниками о том, что их томографы будут работать по ОМС.По информации пресс-службы, Азаров призвал граждан соблюдать масочный режим. "Я также, как и вы, не хочу вводить ограничения на территории Самарской области. Давайте создадим условия, чтобы это и не понадобилось", - отметил глава региона.Ранее Азаров в своем Instagram написал, что заразился коронавирусом, в связи с чем будет работать на самоизоляции.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 12 805 случаев заражения коронавирусом, 10 046 человек выздоровели, 207 скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество

В Самарской области создадут дополнительные места для больных COVID-19

21:58 09.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии в госпитале для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Палата интенсивной терапии в госпитале для лечения больных с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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САМАРА, 9 окт - РИА Новости. Почти 700 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом развернут в Самарской области на следующей неделе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"В пятницу, 9 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с обращением к землякам… Глава региона принял решение об увеличении коечного фонда: 680 дополнительных коек будет создано в различных лечебных учреждениях Самарской области уже на следующей неделе. Эти койки будут предназначены для больных коронавирусной инфекцией и для тех, у кого есть подозрение на COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также принято решение сформировать дополнительно 10 бригад скорой помощи, которые будут работать на территории Самары. Кроме того, создан специальный центр, который будет координировать работу поликлиник по реагированию на неотложную помощь, скорая помощь также будет передавать сведения со своих станций в этот центр.
"Чтобы эта работа была более мобильной, с понедельника мы изымаем у чиновников 130 автомобилей и передаем их поликлиникам и больницам. Это позволит увеличить скорость реагирования на обращения граждан. Кстати, свой личный автомобиль я тоже в этот период решил передать для нужд здравоохранения", - цитирует Азарова пресс-служба.
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По данным пресс-службы, возобновляется онлайн-обучение для врачей поликлинического звена, с 15 октября в Самарскую область поступит вторая партия вакцин от гриппа и пневмококковой инфекции. Кроме того, в Самарской областной больнице Середавина уже до конца месяца появится новый компьютерный томограф. Также достигнута предварительная договоренность с частными клиниками о том, что их томографы будут работать по ОМС.
По информации пресс-службы, Азаров призвал граждан соблюдать масочный режим. "Я также, как и вы, не хочу вводить ограничения на территории Самарской области. Давайте создадим условия, чтобы это и не понадобилось", - отметил глава региона.
Ранее Азаров в своем Instagram написал, что заразился коронавирусом, в связи с чем будет работать на самоизоляции.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 12 805 случаев заражения коронавирусом, 10 046 человек выздоровели, 207 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий АзаровСамараСамарская областьОбщество
 
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