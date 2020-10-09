https://ria.ru/20201009/rostekh-1578978200.html

"Ростех" разработал систему коммуникации при отсутствии сотовой связи

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал систему групповой связи для спасателей, спортсменов, охотников и туристов, решение основано на... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:14

2020-10-09T11:14

2020-10-09T11:14

риа наука

gps

российская электроника

глонасс (система навигации)

ростех

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Холдинг "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_ehlektronika/" target="_blank" data-auto="true">Росэлектроника</a>" госкорпорации "Ростех" разработал систему групповой связи для спасателей, спортсменов, охотников и туристов, решение основано на радиотрекерах и позволяет совершать вызовы и определять геопозицию через смартфон при полном отсутствии сотовой связи, говорится в сообщении компании."Радиотрекер "Гончак" - компактное устройство, включающее приемопередатчик, оснащенный модулями <a href="http://ria.ru/product_/" target="_blank" data-auto="true">ГЛОНАСС</a>/<a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a> и Bluetooth. Новые гаджеты синхронизируются с планшетами или смартфонами пользователей через мобильное приложение и дают возможность членам группы обмениваться голосовыми сообщениями без использования сетей сотовых операторов, а также видеть геопозицию друг друга на своих мобильных устройствах, сохранять пройденные маршруты и базовые точки на загруженной карте", - уточняется в сообщении.Система обеспечивает качественную передачу сигнала на больших расстояниях: до 20 километров от устройства к устройству на открытой местности и до 5 километров в густом лесу.Данные геопозиции и голосовые сообщения могут передаваться внутри группы абонентов по цепочке от трекера к трекеру на десятки километров. Большой радиус действия обеспечивается за счет математической обработки данных, передаваемых в радиоканале. Благодаря аккумулятору большой емкости, радиотрекер способен непрерывно работать в течение суток."Использованные решения позволят изменять характеристики в зависимости от требований заказчиков и адаптировать оборудование к работе на доступных радиочастотах. Радиотрекеры могут применяться в ходе спасательных операций, геологоразведочных работ в отдаленных районах, а также помогут туристам и охотникам не потеряться в походе. Серийный выпуск изделий намечен на 2021 год", - прокомментировал новацию индустриальный директор радиоэлектронного комплекса "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>" Сергей Сахненко.В настоящий момент радиотрекеры тестируют охотники. Опыт использования в реальных условиях будет учитываться при доработке устройств перед запуском серийного производства.

https://ria.ru/20200918/disk-1577428761.html

https://ria.ru/20200713/1574271785.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

gps, российская электроника, глонасс (система навигации), ростех, технологии, экономика