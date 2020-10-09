https://ria.ru/20201009/rosgvardiya-1579022599.html
Росгвардейцев вооружат новейшими персональными видеорегистраторами
Новейшие персональные видеорегистраторы, способные отслеживать координаты, скорость движения и фиксировать обстановку в режиме онлайн, поступят на вооружение... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:08
2020-10-09T14:08
2020-10-09T14:08
россия
безопасность
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Новейшие персональные видеорегистраторы, способные отслеживать координаты, скорость движения и фиксировать обстановку в режиме онлайн, поступят на вооружение сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Завершились испытания и приёмка видеорегистратора нового поколения "Дозор-78", разработанного для Росгвардии одной из российских компаний. Новые устройства поступят в войска национальной гвардии <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> уже в следующем году", - говорится в сообщении.Время непрерывной работы нового видеорегистратора составляет до 13 часов. "Дозор-78" сможет отслеживать координаты и скорость движения на маршруте патрулирования и фиксировать обстановку во время несения службы в онлайн-режиме. Прибор отличается высокой прочностью и возможностью подключения к нему внешних камер."В Росгвардии персональные видеорегистраторы применяются во время несения службы при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций, выездах вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов. Камеры также могут применяться и сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений для фиксации действий при проведении проверочных мероприятий, осуществления надзорных функций", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200819/1575991911.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, общество