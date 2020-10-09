https://ria.ru/20201009/roboty-1578958898.html

Бронированные роботы приступили к тушению пожаров на складах под Рязанью

Бронированные роботы начали тушить очаги пожаров на открытых площадках хранения артиллерийских боеприпасов на военных складах в Рязанской области, сообщил РИА... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:40

2020-10-09T09:40

2020-10-09T09:40

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Бронированные роботы начали тушить очаги пожаров на открытых площадках хранения артиллерийских боеприпасов на военных складах в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона."К тушению пожара на территории складов приступили бронированные робототехнические комплексы", - сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах сообщили, что этой ночью было всего два взрыва.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.

https://ria.ru/20201008/pozhar-1578810445.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия