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Бронированные роботы приступили к тушению пожаров на складах под Рязанью
Бронированные роботы начали тушить очаги пожаров на открытых площадках хранения артиллерийских боеприпасов на военных складах в Рязанской области, сообщил РИА... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:40
2020-10-09T09:40
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Бронированные роботы начали тушить очаги пожаров на открытых площадках хранения артиллерийских боеприпасов на военных складах в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона."К тушению пожара на территории складов приступили бронированные робототехнические комплексы", - сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах сообщили, что этой ночью было всего два взрыва.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578810445.html
рязанская область
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взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия

Бронированные роботы приступили к тушению пожаров на складах под Рязанью

09:40 09.10.2020
 
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской областиСотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бронированные роботы начали тушить очаги пожаров на открытых площадках хранения артиллерийских боеприпасов на военных складах в Рязанской области, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
"К тушению пожара на территории складов приступили бронированные робототехнические комплексы", - сказал собеседник агентства.
Ранее в экстренных службах сообщили, что этой ночью было всего два взрыва.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.
Взрывы на артиллерийском складе под Рязанью - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Взрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьПроисшествия
 
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