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Куликово поле: вопросы и ответы
Подкаст посвящен 640-летию сражения. Вместе с экспертами музея-заповедника "Куликово поле" разбираем, почему это сражение изменило историю, и отделяем факты от легенд.
https://ria.ru/20201009/relikvii-1578964433.html
Наследие Куликова поля. Меч и крест, плуг и трактор: утраченные реликвии
Историю Куликовской битвы рассказывают около десятка источников – но материальных подтверждений ей не много. Как доказать, что огромное сражение было, если нашли лишь несколько тел и могил? Что расскажет о ходе сечи, если многие находки пропали в ходе бурных событий Отечественной истории 20 века? Кто нашёл больше артефактов битвы, чем археологи?
2020-10-09T11:00
2020-10-09T11:22
социальный навигатор
куликово поле: вопросы и ответы
подкаст
"куликово поле"
история
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Наследие Куликова поля. Меч и крест, плуг и трактор: утраченные реликвии
Историю Куликовской битвы рассказывают около десятка источников – но материальных подтверждений ей не много. Как доказать, что огромное сражение было, если нашли лишь несколько тел и могил? Что расскажет о ходе сечи, если многие находки пропали в ходе бурных событий Отечественной истории 20 века? Кто нашёл больше артефактов битвы, чем археологи?
Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником <a href="https://kulpole.ru/" target="_blank">"Куликово поле"</a> при поддержке фонда <a href="https://fond.historyrussia.org/" target="_blank">"История Отечества"</a>.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/id1531439966" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2t1bGlrb3ZvX3BvbGUueG1s" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/12170570" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%3A-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-id3318308?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/kulikovo-pole-voprosy-i-otvety" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод подготовил Игорь КривицкийГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь КривицкийМонтаж Андрея Темнова
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социальный навигатор, аудио, подкаст, "куликово поле", история

Наследие Куликова поля. Меч и крест, плуг и трактор: утраченные реликвии

11:00 09.10.2020 (обновлено: 11:22 09.10.2020)
 
Куликово поле: вопросы и ответы
Наследие Куликова поля. Меч и крест, плуг и трактор: утраченные реликвии
Вчера, 11:00
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Историю Куликовской битвы рассказывают около десятка источников – но материальных подтверждений ей не много. Как доказать, что огромное сражение было, если нашли лишь несколько тел и могил? Что расскажет о ходе сечи, если многие находки пропали в ходе бурных событий Отечественной истории 20 века? Кто нашёл больше артефактов битвы, чем археологи?
Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" при поддержке фонда "История Отечества".
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Голоса эпизода: Артём Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
 
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Куликово поле: вопросы и ответыСоциальный навигаторПодкаст"Куликово поле"история
 
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