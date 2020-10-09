https://ria.ru/20201009/rebenok-1578957963.html

Старших детей прятавшей младенца в шкафу женщины передадут родственникам

Старшие дети жительницы свердловского города Карпинск, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, будут переданы под опеку родственникам, сообщил РИА... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:33

2020-10-09T09:33

2020-10-09T09:33

игорь мороков

свердловская область

карпинск

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Старшие дети жительницы свердловского города <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинск</a>, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, будут переданы под опеку родственникам, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> <a href="http://ria.ru/person_igor-morokov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Мороков</a>.Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги его матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. По данным областного минздрава, шестимесячный ребенок находится в тяжелом состоянии, его готовятся доставить в детскую больницу в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>. Полиция возбудила уголовное дело.Как сообщали агентству в пресс-службе областного главка МВД, женщина также воспитывает еще мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало.По словам Морокова, старшие сын и дочь женщины будут находиться под опекой других родственников."С ними все в порядке. У них есть законные представители. Очень оперативно все процедуры были проведены. Есть человек, который представляет их интересы на вполне законных основаниях", - сказал омбудсмен.

https://ria.ru/20201009/rebenok-1578953316.html

свердловская область

карпинск

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь мороков, свердловская область, карпинск, екатеринбург, происшествия