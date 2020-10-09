https://ria.ru/20201009/rebenok-1578953316.html

На Урале рассказали о состоянии ребенка, которого полгода прятали в шкафу

Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу, оценивается как тяжелое, ее перевезут из Карпинска в детскую больницу в Екатеринбурге, РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:04

2020-10-09T09:04

2020-10-09T09:04

карпинск

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:127:2332:1438_1400x0_80_0_0_a956f24098d07cd916cb6b8155272879.jpg

<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу, оценивается как тяжелое, ее перевезут из <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинска</a> в детскую больницу в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.Ранее местный портал <a href="https://www.e1.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Е1.ru</a> написал, что после рождения дочери 37-летняя женщина сказала знакомым, что ребенок скончался. Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии, возбуждено уголовное дело, заявили агентству в пресс-службе областного главка."Ждем борт медицины катастроф, который доставит ее в областную детскую больницу №1 (в Екатеринбурге). Состояние ребенка тяжелое", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20190913/1558680853.html

карпинск

екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карпинск, екатеринбург, происшествия