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На Урале рассказали о состоянии ребенка, которого полгода прятали в шкафу
Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу, оценивается как тяжелое, ее перевезут из Карпинска в детскую больницу в Екатеринбурге, РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:04
2020-10-09T09:04
карпинск
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу, оценивается как тяжелое, ее перевезут из <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинска</a> в детскую больницу в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.Ранее местный портал <a href="https://www.e1.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Е1.ru</a> написал, что после рождения дочери 37-летняя женщина сказала знакомым, что ребенок скончался. Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии, возбуждено уголовное дело, заявили агентству в пресс-службе областного главка."Ждем борт медицины катастроф, который доставит ее в областную детскую больницу №1 (в Екатеринбурге). Состояние ребенка тяжелое", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20190913/1558680853.html
карпинск
екатеринбург
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карпинск, екатеринбург, происшествия

На Урале рассказали о состоянии ребенка, которого полгода прятали в шкафу

09:04 09.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу, оценивается как тяжелое, ее перевезут из Карпинска в детскую больницу в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что после рождения дочери 37-летняя женщина сказала знакомым, что ребенок скончался. Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии, возбуждено уголовное дело, заявили агентству в пресс-службе областного главка.
"Ждем борт медицины катастроф, который доставит ее в областную детскую больницу №1 (в Екатеринбурге). Состояние ребенка тяжелое", - сказал собеседник агентства.
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КарпинскЕкатеринбургПроисшествия
 
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