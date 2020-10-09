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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201009/raskhody-1579120312.html
Исследователи оценили расходы на предвыборную кампанию Байдена
Расходы на предвыборную кампанию кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена превысили 500 миллионов долларов, сообщает исследовательская компания... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T22:18
2020-10-09T22:18
президентские выборы в сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости.</strong> Расходы на предвыборную кампанию кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> превысили 500 миллионов долларов, сообщает исследовательская компания Advertising Analytics."Расходы Джо Байдена достигли полмиллиарда, составив 502 миллиона долларов", - говорится в сообщении компании в <a href="https://twitter.com/schwartzbCNBC/status/1314619454588956678" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Только с начала сентября Байден потратил около 95 миллионов долларов на телевизионную рекламу, в то время как Трамп вложил чуть больше 41 миллиона, следует из данных Wesleyan Media Project.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
https://ria.ru/20201008/asad-1578765383.html
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сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
джо байден, сша, в мире

Исследователи оценили расходы на предвыборную кампанию Байдена

22:18 09.10.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstДжо Байден на дебатах с Дональдом Трампом в Кливленде, штат Огайо
Джо Байден на дебатах с Дональдом Трампом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Расходы на предвыборную кампанию кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена превысили 500 миллионов долларов, сообщает исследовательская компания Advertising Analytics.
"Расходы Джо Байдена достигли полмиллиарда, составив 502 миллиона долларов", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Только с начала сентября Байден потратил около 95 миллионов долларов на телевизионную рекламу, в то время как Трамп вложил чуть больше 41 миллиона, следует из данных Wesleyan Media Project.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
Президент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Президентские выборы в США — 2020Джо БайденСШАВ мире
 
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