https://ria.ru/20201009/raskhody-1579120312.html

Исследователи оценили расходы на предвыборную кампанию Байдена

Расходы на предвыборную кампанию кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена превысили 500 миллионов долларов, сообщает исследовательская компания... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T22:18

2020-10-09T22:18

2020-10-09T22:18

президентские выборы в сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости.</strong> Расходы на предвыборную кампанию кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> превысили 500 миллионов долларов, сообщает исследовательская компания Advertising Analytics."Расходы Джо Байдена достигли полмиллиарда, составив 502 миллиона долларов", - говорится в сообщении компании в <a href="https://twitter.com/schwartzbCNBC/status/1314619454588956678" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Только с начала сентября Байден потратил около 95 миллионов долларов на телевизионную рекламу, в то время как Трамп вложил чуть больше 41 миллиона, следует из данных Wesleyan Media Project.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.

https://ria.ru/20201008/asad-1578765383.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире