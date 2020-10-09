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Путину доверяют 67,7% россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 67,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:53
2020-10-09T15:53
"общественные мнения"
вциом
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> доверяют 67,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 67,7% указали президента, 28,1% сообщили о недоверии к нему.Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 62,4%, не одобряют - 28,1%.Опрос проводился с 28 сентября по 4 октября. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/vorobev-1578590062.html
Думаю, в реальности больше доверяют и поддерживают.
52
Я доверяю. Ибо некому более. Ну не бессмертному авальному доверять же?
50
27
РИА Новости
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"общественные мнения", вциом, владимир путин, общество

Путину доверяют 67,7% россиян, показал опрос

15:53 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 67,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 67,7% указали президента, 28,1% сообщили о недоверии к нему.
Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 62,4%, не одобряют - 28,1%.
Опрос проводился с 28 сентября по 4 октября. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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"Общественные мнения"ВЦИОМВладимир ПутинОбщество
 
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