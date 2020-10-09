Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201009/putin-1579028993.html
Путин и члены Совбеза обсудили ситуацию на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, предложил обсудить ситуацию на Дальнем Востоке, обеспечение интересов России в... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:28
2020-10-09T14:28
юго-восточная азия
дальний восток
владимир путин
безопасность
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578416466_71:0:2750:1507_1400x0_80_0_0_e69300240867a96cdb41df1f092b5c08.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел совещание с постоянными членами Совбеза, предложил обсудить ситуацию на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, обеспечение интересов России в Дальневосточном регионе и <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a>."Мы в плановом порядке сегодня поговорим о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии", - сказал президент.
https://ria.ru/20201009/putin-1579027657.html
4
юго-восточная азия
дальний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578416466_57:0:2788:2048_1400x0_80_0_0_c8ab576001e2661b26900caa2ea22a89.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юго-восточная азия, дальний восток, владимир путин, безопасность, политика

Путин и члены Совбеза обсудили ситуацию на Дальнем Востоке

14:28 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел встречу с учителями и студентами педагогических ВУЗов по случаю Дня учителя
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с учителями и студентами педагогических ВУЗов по случаю Дня учителя - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, предложил обсудить ситуацию на Дальнем Востоке, обеспечение интересов России в Дальневосточном регионе и Юго-Восточной Азии.
"Мы в плановом порядке сегодня поговорим о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 14:24
Путин намерен обсудить с Совбезом ситуацию на Южном Кавказе
 
Обсудить4
Юго-Восточная АзияДальний ВостокВладимир ПутинБезопасностьПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
Лента новостейМолния