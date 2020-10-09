https://ria.ru/20201009/putin-1579028993.html
Путин и члены Совбеза обсудили ситуацию на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, предложил обсудить ситуацию на Дальнем Востоке, обеспечение интересов России в... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:28
2020-10-09T14:28
2020-10-09T14:28
юго-восточная азия
дальний восток
владимир путин
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел совещание с постоянными членами Совбеза, предложил обсудить ситуацию на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, обеспечение интересов России в Дальневосточном регионе и <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a>."Мы в плановом порядке сегодня поговорим о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии", - сказал президент.
https://ria.ru/20201009/putin-1579027657.html
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юго-восточная азия
дальний восток
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юго-восточная азия, дальний восток, владимир путин, безопасность, политика