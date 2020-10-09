https://ria.ru/20201009/putin-1579012477.html

Путин может принять участие в онлайн-форуме "Россия зовет!"

Вопрос участия президента РФ Владимира Путина в форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" прорабатывается, мероприятие пройдет в онлайн-формате, заявил журналистам... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:31

2020-10-09T13:31

2020-10-09T13:31

втб капитал

втб

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Вопрос участия президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в форуме "<a href="http://ria.ru/organization_VTB_Kapital/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ Капитала</a>" "Россия зовет!" прорабатывается, мероприятие пройдет в онлайн-формате, заявил журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Журналисты поинтересовались. планируется ли участие Путина в форуме <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> "Россия зовет!" и в каком формате."Действительно, с организаторами форума ведется проработка. Конечно же, эпидемиологическая ситуация во всем мире не могла не наложить отпечаток на ход подготовки. Вместе с тем, организаторы все-таки решили не сдаваться и провести этот форум, используя все технологические достижения, имеющиеся под рукой. Поэтому, не жертвуя количеством участников, форум будет проведен в формате онлайн. И действительно, прорабатывается возможность участия президента", - ответил Песков.

https://ria.ru/20200928/forum-1577860776.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб капитал, втб, дмитрий песков, владимир путин, экономика