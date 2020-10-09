https://ria.ru/20201009/putin-1578968054.html
Путину доверяют 58% россиян, показал опрос
Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 58% россиян, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:39
2020-10-09T10:39
2020-10-09T10:39
россия
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Доверие президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выразили 58% россиян, следует из данных опроса фонда <a href="https://fom.ru/" target="_blank">"Общественное мнение"</a> (ФОМ).Также в опросе отмечается, что "скорее не доверяют" главе государства 29% респондентов, еще 12% затруднились ответить. При этом 61% респондентов полагает, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 24%, еще 15% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проводился 2 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/putin-1578597868.html
Ярослав Погодин
Занизили процентов на 15
27
МадамMadam Broshkina
Да ладно вам … опрос был проведен вечером 7 октября … и состоял лишь из одного вопроса , который задавал сам именник : Ты меня уважаешь … ?!
20
5
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд "общественное мнение", владимир путин, общество