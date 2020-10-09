https://ria.ru/20201009/proverka-1579109453.html

Еще 42 магазина Подмосковья не прошли санитарную проверку

Порядка 500 магазинов в 18 торговых центрах Московской области проверили на соблюдение требований санитарной безопасности за неделю, почти 93% торговых объектов РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T20:10

2020-10-09T20:10

2020-10-09T20:10

новости подмосковья

андрей разин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Недвижимость.</strong> Порядка 500 магазинов в 18 торговых центрах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> проверили на соблюдение требований санитарной безопасности за неделю, почти 93% торговых объектов прошли проверку, сообщил РИА Недвижимость глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>.Ранее губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> призвал руководителей предприятий хозяйственной деятельности и магазинов усилить меры санитарной безопасности в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией. По итогам прошлой недели было проверено 67 магазинов региона, в отношении 10 предприятий материалы были направлены в <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>."Мы продолжаем активный мониторинг, на этой неделе проверено порядка 500 магазинов в 18 торговых центрах в нескольких городских округах, в том числе: Коломенский, Одинцовский, Домодедово. В отношении 42 магазинов, которые не прошли проверку будут приняты меры административного воздействия. Материалы по ним будут переданы в суд. Также вынесено 15 предостережений и проведено 56 разъяснительных бесед", — сказал Разин.По его словам, в ряде объектов были выявлены нарушения в виде отсутствия информационных стендов, журналы термометрии не велись должным образом, нарушения в виде соблюдения покупателями перчаточно-масочного режима и социальной дистанции, а также отсутствия средств индивидуальной защиты у сотрудников торговых объектов."Мониторинг показал, что в целом ситуация положительная", — добавил собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20200525/1571935411.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), андрей воробьев, московская область (подмосковье)