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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201009/proverka-1579109453.html
Еще 42 магазина Подмосковья не прошли санитарную проверку
Порядка 500 магазинов в 18 торговых центрах Московской области проверили на соблюдение требований санитарной безопасности за неделю, почти 93% торговых объектов РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T20:10
2020-10-09T20:10
новости подмосковья
андрей разин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Недвижимость.</strong> Порядка 500 магазинов в 18 торговых центрах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> проверили на соблюдение требований санитарной безопасности за неделю, почти 93% торговых объектов прошли проверку, сообщил РИА Недвижимость глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>.Ранее губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> призвал руководителей предприятий хозяйственной деятельности и магазинов усилить меры санитарной безопасности в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией. По итогам прошлой недели было проверено 67 магазинов региона, в отношении 10 предприятий материалы были направлены в <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>."Мы продолжаем активный мониторинг, на этой неделе проверено порядка 500 магазинов в 18 торговых центрах в нескольких городских округах, в том числе: Коломенский, Одинцовский, Домодедово. В отношении 42 магазинов, которые не прошли проверку будут приняты меры административного воздействия. Материалы по ним будут переданы в суд. Также вынесено 15 предостережений и проведено 56 разъяснительных бесед", — сказал Разин.По его словам, в ряде объектов были выявлены нарушения в виде отсутствия информационных стендов, журналы термометрии не велись должным образом, нарушения в виде соблюдения покупателями перчаточно-масочного режима и социальной дистанции, а также отсутствия средств индивидуальной защиты у сотрудников торговых объектов."Мониторинг показал, что в целом ситуация положительная", — добавил собеседник агентства.
https://realty.ria.ru/20200525/1571935411.html
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московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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андрей разин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Еще 42 магазина Подмосковья не прошли санитарную проверку

20:10 09.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГипермаркет "Лента" в Санкт-Петербурге
Гипермаркет Лента в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 окт – РИА Недвижимость. Порядка 500 магазинов в 18 торговых центрах Московской области проверили на соблюдение требований санитарной безопасности за неделю, почти 93% торговых объектов прошли проверку, сообщил РИА Недвижимость глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей предприятий хозяйственной деятельности и магазинов усилить меры санитарной безопасности в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией. По итогам прошлой недели было проверено 67 магазинов региона, в отношении 10 предприятий материалы были направлены в Роспотребнадзор.
"Мы продолжаем активный мониторинг, на этой неделе проверено порядка 500 магазинов в 18 торговых центрах в нескольких городских округах, в том числе: Коломенский, Одинцовский, Домодедово. В отношении 42 магазинов, которые не прошли проверку будут приняты меры административного воздействия. Материалы по ним будут переданы в суд. Также вынесено 15 предостережений и проведено 56 разъяснительных бесед", — сказал Разин.
По его словам, в ряде объектов были выявлены нарушения в виде отсутствия информационных стендов, журналы термометрии не велись должным образом, нарушения в виде соблюдения покупателями перчаточно-масочного режима и социальной дистанции, а также отсутствия средств индивидуальной защиты у сотрудников торговых объектов.
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"Мониторинг показал, что в целом ситуация положительная", — добавил собеседник агентства.
 
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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