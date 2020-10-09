https://ria.ru/20201009/protesty-1578998771.html

Атамбаев назвал протесты в Киргизии "третьей революцией"

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая в пятницу перед своими сторонниками, назвал события в стране "третьей революцией". РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:37

2020-10-09T12:37

2020-10-09T16:26

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a>, выступая в пятницу перед своими сторонниками, назвал события в стране "третьей революцией"."Во время, как бы это ни было грустно говорить, третьей революции погиб совсем молодой парень. Девятнадцатилетний, из Баткена", - заявил Атамбаев.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились, как сообщила советница экс-президента Кундуз Жолдубаева, на Атамбаева было совершено покушение: по его машине стреляли боевыми патронами.

https://ria.ru/20201009/pokushenie-1579059554.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире