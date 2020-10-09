Атамбаев назвал протесты в Киргизии "третьей революцией"
12:37 09.10.2020 (обновлено: 16:26 09.10.2020)
БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая в пятницу перед своими сторонниками, назвал события в стране "третьей революцией".
"Во время, как бы это ни было грустно говорить, третьей революции погиб совсем молодой парень. Девятнадцатилетний, из Баткена", - заявил Атамбаев.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились, как сообщила советница экс-президента Кундуз Жолдубаева, на Атамбаева было совершено покушение: по его машине стреляли боевыми патронами.