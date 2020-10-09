https://ria.ru/20201009/proezd-1578940250.html

В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников

Действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями в общественном транспорте Москвы... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T01:08

2020-10-09T01:08

2020-10-09T01:30

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коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями в общественном транспорте Москвы временно приостановлены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге</a>.До конца каникулС понедельника в московских школах начались двухнедельные каникулы. Кроме того, приостановили свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. При этом детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику.В период каникул дистанционных занятий не проводится. Детям рекомендовали провести это время дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк.Однако на второй день каникул Собянин издал указ о временной блокировке проездных школьников с 9 октября.Льготный проезд школьников в общественном транспорте приостановлен до окончания школьных каникул. Транспортное приложение социальной карты школьников временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги перенесены на более поздний срок.До конца месяцаНачиная с понедельника, 28 сентября, пожилые люди и хронически больные должны соблюдать домашний режим, то есть им не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать дачу.С понедельника, 5 октября, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требования о переходе на удаленную работу не распространяются на больницы, предприятия оборонки, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" и некоторых других стратегических отраслей.При этом столичные власти рекомендуют перевести на удаленную работу до половины сотрудников.Чтобы ограничить поездки пенсионеров в городском транспорте, где они в большинстве случаев заражаются коронавирусом, до 28 октября приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.Ситуация в столицеКак пояснил Собянин, все меры приняты в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом - Москва по этому показателю приближается к пиковым значениям весны. Наибольшее число вновь выявленных заболевших в Москве этой осенью было зафиксировано 6 октября - более четырех тысяч за сутки. При этом ежедневно в больницы попадают более тысячи человек, многие - в тяжелом состоянии.По данным столичного департамента транспорта, с началом каникул, действия указа о переводе на удаленку до 30% сотрудников и пожилых людей, пассажиропоток немного снизился.Так, во вторник в наземном транспорте пассажиропоток снизился на 8% - пассажиров стало меньше на 320 тысяч. Количество поездок на метро и <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskoe_centralnoe_kolco_MCK/" target="_blank" data-auto="true">МЦК</a> снизилось по сравнению с 22 сентября на 9,5% или на 645,8 тысячи. Среди людей старше 65 лет этот показатель составил 21,6% или 75,9 тысячи, школьников и студентов в метрополитене и на МЦК стало меньше на 16,1% - 90,6 тысячи.

https://ria.ru/20201008/udalenka-1578917707.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/udalenka-1578627021.html

https://realty.ria.ru/20201007/rosreestr-1578578146.html

Александр Аникин Несомненно, это правильное решение. Хочешь поехать в полуклийнику - ехай! Ехай, но за полную стоимость проезда. С какой это стати в период непростой пандемической ситуации такая поездка должна быть субсидирована из бюджета города-героя Москва? Ехайте за свой счёт, дорогие москвичи! Уважение к Собянину и Раковой! Москве слава! 25

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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