https://ria.ru/20201009/privivka-1579024192.html

Более полутора миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Более 1,5 миллиона жителей Подмосковья поставили вакцину от гриппа с начала прививочной кампании – это в четыре раза больше, чем за тот же период 2019 года,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:12

2020-10-09T14:12

2020-10-09T14:47

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Более 1,5 миллиона жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> поставили вакцину от гриппа с начала прививочной кампании – это в четыре раза больше, чем за тот же период 2019 года, заявила министр здравоохранения региона <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a>."Мы более 1,5 миллиона уже привили (от гриппа - ред.), хотя в прошлом году у нас этот показатель был раза в четыре меньше по состоянию на текущую дату", - сказала Стригункова в эфире телеканала "360".В четверг региональный минздрав информировал, что от гриппа в Подмосковье вакцинированы почти полмиллиона детей.

https://ria.ru/20201008/privivki-1578852702.html

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московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество