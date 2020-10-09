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https://ria.ru/20201009/privivka-1579024192.html
Более полутора миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа
Более 1,5 миллиона жителей Подмосковья поставили вакцину от гриппа с начала прививочной кампании – это в четыре раза больше, чем за тот же период 2019 года,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:12
2020-10-09T14:47
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Более 1,5 миллиона жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> поставили вакцину от гриппа с начала прививочной кампании – это в четыре раза больше, чем за тот же период 2019 года, заявила министр здравоохранения региона <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a>."Мы более 1,5 миллиона уже привили (от гриппа - ред.), хотя в прошлом году у нас этот показатель был раза в четыре меньше по состоянию на текущую дату", - сказала Стригункова в эфире телеканала "360".В четверг региональный минздрав информировал, что от гриппа в Подмосковье вакцинированы почти полмиллиона детей.
https://ria.ru/20201008/privivki-1578852702.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

Более полутора миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

14:12 09.10.2020 (обновлено: 14:47 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик делает прививку с вакциной
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Более 1,5 миллиона жителей Подмосковья поставили вакцину от гриппа с начала прививочной кампании – это в четыре раза больше, чем за тот же период 2019 года, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Мы более 1,5 миллиона уже привили (от гриппа - ред.), хотя в прошлом году у нас этот показатель был раза в четыре меньше по состоянию на текущую дату", - сказала Стригункова в эфире телеканала "360".
В четверг региональный минздрав информировал, что от гриппа в Подмосковье вакцинированы почти полмиллиона детей.
Медсестра держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 15:38Новости Подмосковья
В подмосковных ТЦ сделали прививку от гриппа почти 25 тыс человек
 
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Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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