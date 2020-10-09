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СБУ попросила Google и Apple заблокировать российские приложения
Служба безопасности Украины заявила, что обратилась к Google и Apple с просьбой заблокировать российские приложения, против которых действуют санкции, на их... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:04
2020-10-09T17:25
служба безопасности украины
google
apple
украина
технологии
в мире
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<strong>КИЕВ, 9 окт — РИА Новости.</strong> Служба безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> заявила, что обратилась к <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> с просьбой заблокировать российские приложения, против которых действуют санкции, на их сервисах Play Market и App Store.Ранее агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в СБ сообщило, что спецслужба обращалась к Google и Apple с просьбой удалить санкционную продукцию, в том числе и приложение "ВКонтакте", из своих онлайн-магазинов. По данным собеседника агентства, переговоры с американскими IT-гигантами еще продолжаются и якобы даже есть "определенные подвижки" в решении этого вопроса со стороны Apple."СБ инициировала блокировку запрещенных российских приложений на электронных площадках Google и Apple. СБ Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции", — говорится в сообщении спецслужбы в Telegram.Как отмечается, помимо этого, СБ обратилась с просьбой в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел Украины</a>, чтобы ведомство также проинформировало иностранных партнеров, работающих на Украине, о соблюдении требований действующего законодательства.Ранее разработчики соцсети на официальной странице для украинских пользователей сообщили, что улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему "ВКонтакте" теперь можно пользоваться без подключения VPN. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией. Также он заявил, что вопрос прекращения работы приложения "ВКонтакте" на Украине будет решен в ближайшее время. Сама компания заявляла, что категорически против планов учета украинских пользователей соцсети.Власти Украины в мае 2017-го на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД России считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций еще на три года.
https://ria.ru/20201009/kuleba-1578942975.html
https://ria.ru/20200820/1576018619.html
Крым всё равно наш)))
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Цэ ПЕРЕМОГА !!!! )))
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украина
РИА Новости
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служба безопасности украины, google, apple, украина, технологии, в мире

СБУ попросила Google и Apple заблокировать российские приложения

13:04 09.10.2020 (обновлено: 17:25 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНовый смартфон iPhone X от компании Apple
Новый смартфон iPhone X от компании Apple - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что обратилась к Google и Apple с просьбой заблокировать российские приложения, против которых действуют санкции, на их сервисах Play Market и App Store.
Ранее агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в СБ сообщило, что спецслужба обращалась к Google и Apple с просьбой удалить санкционную продукцию, в том числе и приложение "ВКонтакте", из своих онлайн-магазинов. По данным собеседника агентства, переговоры с американскими IT-гигантами еще продолжаются и якобы даже есть "определенные подвижки" в решении этого вопроса со стороны Apple.
"СБ инициировала блокировку запрещенных российских приложений на электронных площадках Google и Apple. СБ Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции", — говорится в сообщении спецслужбы в Telegram.
Как отмечается, помимо этого, СБ обратилась с просьбой в Министерство иностранных дел Украины, чтобы ведомство также проинформировало иностранных партнеров, работающих на Украине, о соблюдении требований действующего законодательства.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Кулеба захотел докурить сигару Черчилля ради "победы над Россией"
Ранее разработчики соцсети на официальной странице для украинских пользователей сообщили, что улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему "ВКонтакте" теперь можно пользоваться без подключения VPN. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией. Также он заявил, что вопрос прекращения работы приложения "ВКонтакте" на Украине будет решен в ближайшее время. Сама компания заявляла, что категорически против планов учета украинских пользователей соцсети.
Власти Украины в мае 2017-го на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД России считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций еще на три года.
Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
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Служба безопасности УкраиныGoogleAppleУкраинаТехнологииВ мире
 
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