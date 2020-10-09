https://ria.ru/20201009/prilozheniya-1579005002.html

СБУ попросила Google и Apple заблокировать российские приложения

Служба безопасности Украины заявила, что обратилась к Google и Apple с просьбой заблокировать российские приложения, против которых действуют санкции, на их... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:04

2020-10-09T13:04

2020-10-09T17:25

служба безопасности украины

google

apple

украина

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150808/22/1508082202_0:264:2795:1836_1400x0_80_0_0_e895d9055cffd30620e8882ac8a4b28f.jpg

<strong>КИЕВ, 9 окт — РИА Новости.</strong> Служба безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> заявила, что обратилась к <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> с просьбой заблокировать российские приложения, против которых действуют санкции, на их сервисах Play Market и App Store.Ранее агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в СБ сообщило, что спецслужба обращалась к Google и Apple с просьбой удалить санкционную продукцию, в том числе и приложение "ВКонтакте", из своих онлайн-магазинов. По данным собеседника агентства, переговоры с американскими IT-гигантами еще продолжаются и якобы даже есть "определенные подвижки" в решении этого вопроса со стороны Apple."СБ инициировала блокировку запрещенных российских приложений на электронных площадках Google и Apple. СБ Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции", — говорится в сообщении спецслужбы в Telegram.Как отмечается, помимо этого, СБ обратилась с просьбой в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел Украины</a>, чтобы ведомство также проинформировало иностранных партнеров, работающих на Украине, о соблюдении требований действующего законодательства.Ранее разработчики соцсети на официальной странице для украинских пользователей сообщили, что улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему "ВКонтакте" теперь можно пользоваться без подключения VPN. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией. Также он заявил, что вопрос прекращения работы приложения "ВКонтакте" на Украине будет решен в ближайшее время. Сама компания заявляла, что категорически против планов учета украинских пользователей соцсети.Власти Украины в мае 2017-го на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД России считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций еще на три года.

https://ria.ru/20201009/kuleba-1578942975.html

https://ria.ru/20200820/1576018619.html

Dm Pav Крым всё равно наш))) 86

Лаврентий Павлович Цэ ПЕРЕМОГА !!!! ))) 68

51

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба безопасности украины, google, apple, украина, технологии, в мире