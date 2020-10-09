https://ria.ru/20201009/prigovor-1579069206.html

В Перми женщину признали виновной в гибели шестилетней дочери в бассейне

Матери шестилетней девочки, утонувшей в бассейне банного комплекса в Перми, вынесли приговор, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:01

2020-10-09T17:01

2020-10-09T17:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермь

пермский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Матери шестилетней девочки, утонувшей в бассейне банного комплекса в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, вынесли приговор, <a href="https://sledcom.ru/news/item/1506646/?type=news" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Ранее сообщалось, что ребенок находился в бане вместе с 43-летней матерью. Женщина отдыхала в компании знакомых. Она оставила дочь без присмотра, и та утонула в бассейне. Обнаружившие ее люди пытались оказать девочке первую медицинскую помощь, однако вернуть к жизни ее не удалось."Собранные следственными органами Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермскому краю</a> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летней жительнице города Перми. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на один год.

https://ria.ru/20201006/devochka-1578513792.html

https://ria.ru/20200817/1575878447.html

россия

пермь

пермский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), пермь, пермский край, происшествия