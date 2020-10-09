https://ria.ru/20201009/pribyl-1579059212.html

Новикомбанк увеличил прибыль по МСФО на 74% — до 7,94 миллиардов рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по результатам деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первые шесть месяцев... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:20

2020-10-09T16:20

2020-10-09T16:20

новикомбанк

ростех

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанк</a>, опорный банк Госкорпорации Ростех, по результатам деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первые шесть месяцев текущего года получил прибыль в размере 7,94 миллиарда рублей, что на 74% выше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба кредитной организации, публикуя результаты деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)."Несмотря на высокую волатильность на финансовых рынках, нестабильность валютных курсов и непростую экономическую обстановку в стране и за рубежом на протяжении отчетного периода Новикомбанк демонстрировал устойчивое и динамичное развитие всех ключевых направлений своей деятельности", — говорится в пресс-релизе. По итогам первого полугодия 2020 года активы Новикомбанка выросли на 7,5% — до 509,27 миллиарда рублей. Пресс-служба отмечает, что основной драйвер роста активов – кредитный портфель банка, который по итогам упомянутого периода увеличился на 22% до 395,65 миллиарда рублей. Расширение объема финансирования, выделенного банком ведущим отечественным предприятиям на цели реализации важных научно-технических и производственных проектов, обеспечил рост показателя чистого процентного дохода на 7,58% до 8,49 миллиарда рублей. "Позитивная динамика, отражающая результаты деятельности, позволила Новикомбанку подтвердить свое положение лидера банковской отрасли по показателю рентабельности акционерного капитала, который находится на уровне 35% годовых. Капитализация прибыли обеспечила рост собственных средств банка на 32,6% до 52,07 миллиарда рублей. Динамика капитальной базы создает основу для дальнейшего роста бизнеса Новикомбанка в качестве важнейшего звена финансовой системы Госкорпорации <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>, содействующей реализации национальных целей развития страны в рамках выполнения национальных проектов", — отмечается в пресс-релизе. По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, банк продолжает стабильно работать и предоставляет весь спектр услуг своим клиентам как в офисах – соблюдая все меры защиты – так и через удаленные каналы. "Используя широкий портфель инструментов, синхронизированный с мерами господдержки, мы продолжаем обеспечивать финансирование приоритетных проектов промышленности, направленных на достижение национальных целей развития", — сказала Георгиева.

https://ria.ru/20201007/aktivy-1578595347.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новикомбанк, ростех, новости компаний - экономика