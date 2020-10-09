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Новикомбанк увеличил прибыль по МСФО на 74% — до 7,94 миллиардов рублей
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по результатам деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первые шесть месяцев... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:20
2020-10-09T16:20
новикомбанк
ростех
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанк</a>, опорный банк Госкорпорации Ростех, по результатам деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первые шесть месяцев текущего года получил прибыль в размере 7,94 миллиарда рублей, что на 74% выше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба кредитной организации, публикуя результаты деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)."Несмотря на высокую волатильность на финансовых рынках, нестабильность валютных курсов и непростую экономическую обстановку в стране и за рубежом на протяжении отчетного периода Новикомбанк демонстрировал устойчивое и динамичное развитие всех ключевых направлений своей деятельности", — говорится в пресс-релизе. По итогам первого полугодия 2020 года активы Новикомбанка выросли на 7,5% — до 509,27 миллиарда рублей. Пресс-служба отмечает, что основной драйвер роста активов – кредитный портфель банка, который по итогам упомянутого периода увеличился на 22% до 395,65 миллиарда рублей. Расширение объема финансирования, выделенного банком ведущим отечественным предприятиям на цели реализации важных научно-технических и производственных проектов, обеспечил рост показателя чистого процентного дохода на 7,58% до 8,49 миллиарда рублей. "Позитивная динамика, отражающая результаты деятельности, позволила Новикомбанку подтвердить свое положение лидера банковской отрасли по показателю рентабельности акционерного капитала, который находится на уровне 35% годовых. Капитализация прибыли обеспечила рост собственных средств банка на 32,6% до 52,07 миллиарда рублей. Динамика капитальной базы создает основу для дальнейшего роста бизнеса Новикомбанка в качестве важнейшего звена финансовой системы Госкорпорации <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>, содействующей реализации национальных целей развития страны в рамках выполнения национальных проектов", — отмечается в пресс-релизе. По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, банк продолжает стабильно работать и предоставляет весь спектр услуг своим клиентам как в офисах – соблюдая все меры защиты – так и через удаленные каналы. "Используя широкий портфель инструментов, синхронизированный с мерами господдержки, мы продолжаем обеспечивать финансирование приоритетных проектов промышленности, направленных на достижение национальных целей развития", — сказала Георгиева.
https://ria.ru/20201007/aktivy-1578595347.html
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РИА Новости
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новикомбанк, ростех, новости компаний - экономика

Новикомбанк увеличил прибыль по МСФО на 74% — до 7,94 миллиардов рублей

16:20 09.10.2020
 
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд "Новикомбанка"
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по результатам деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первые шесть месяцев текущего года получил прибыль в размере 7,94 миллиарда рублей, что на 74% выше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба кредитной организации, публикуя результаты деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
"Несмотря на высокую волатильность на финансовых рынках, нестабильность валютных курсов и непростую экономическую обстановку в стране и за рубежом на протяжении отчетного периода Новикомбанк демонстрировал устойчивое и динамичное развитие всех ключевых направлений своей деятельности", — говорится в пресс-релизе.
По итогам первого полугодия 2020 года активы Новикомбанка выросли на 7,5% — до 509,27 миллиарда рублей.
Пресс-служба отмечает, что основной драйвер роста активов – кредитный портфель банка, который по итогам упомянутого периода увеличился на 22% до 395,65 миллиарда рублей. Расширение объема финансирования, выделенного банком ведущим отечественным предприятиям на цели реализации важных научно-технических и производственных проектов, обеспечил рост показателя чистого процентного дохода на 7,58% до 8,49 миллиарда рублей.
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Активы Новикомбанка по итогам 2019 года увеличились на 15 процентов
"Позитивная динамика, отражающая результаты деятельности, позволила Новикомбанку подтвердить свое положение лидера банковской отрасли по показателю рентабельности акционерного капитала, который находится на уровне 35% годовых. Капитализация прибыли обеспечила рост собственных средств банка на 32,6% до 52,07 миллиарда рублей. Динамика капитальной базы создает основу для дальнейшего роста бизнеса Новикомбанка в качестве важнейшего звена финансовой системы Госкорпорации Ростех, содействующей реализации национальных целей развития страны в рамках выполнения национальных проектов", — отмечается в пресс-релизе.
По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, банк продолжает стабильно работать и предоставляет весь спектр услуг своим клиентам как в офисах – соблюдая все меры защиты – так и через удаленные каналы.
"Используя широкий портфель инструментов, синхронизированный с мерами господдержки, мы продолжаем обеспечивать финансирование приоритетных проектов промышленности, направленных на достижение национальных целей развития", — сказала Георгиева.
 
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НовикомбанкРостехНовости компаний - Экономика
 
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