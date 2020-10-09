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https://ria.ru/20201009/preparat-1578982845.html
Минздрав отреагировал на новость о побочных эффектах препарата от COVID
Минздрав опроверг сообщения СМИ о негативных побочных действиях лекарства от COVID-19 "Фавипиравира". РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:32
2020-10-09T14:43
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> <u><a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/">Минздрав</a></u> опроверг сообщения СМИ о негативных побочных действиях лекарства от COVID-19 "Фавипиравира".Ранее газета "<u><a href="https://iz.ru/">Известия</a></u>" написала, что фармакологи проанализировали данные о безопасности препарата и выяснили, что в инструкции к японскому аналогу "Авиган" сказано о том, что его прием может привести к моторным нарушениям, а также повысить риск падений.Он уточнил, что информация в СМИ о возможных нежелательных побочных реакциях на применение лекарства, была получена из публикации центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 "ФармаCOVID", которая предназначена исключительно для всестороннего информирования профессионального сообщества.Ранее информацию о побочных реакциях на "Фавипиравир" опроверг <u><a href="https://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/">Росздравнадзор</a></u>.В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.Как рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, Минздрав планирует внести "Фавипиравир" в список жизненно важных. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ФАС совместно с Минздравом будут регулировать цены на препараты от COVID-19, разрешенные для амбулаторного применения.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20200929/preparat-1577957658.html
Чего японцу смерть, русскому лекарство.
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Сколько получаешь у Навального за своё враньё, Саня?
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Минздрав отреагировал на новость о побочных эффектах препарата от COVID

11:32 09.10.2020 (обновлено: 14:43 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минздрав опроверг сообщения СМИ о негативных побочных действиях лекарства от COVID-19 "Фавипиравира".
Ранее газета "Известия" написала, что фармакологи проанализировали данные о безопасности препарата и выяснили, что в инструкции к японскому аналогу "Авиган" сказано о том, что его прием может привести к моторным нарушениям, а также повысить риск падений.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах

"Препараты фавипиравира отечественного производства <...> доказали свою эффективность и безопасность по результатам трех фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с COVID-19. <...> Случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов в нашей стране не зафиксировано".

Алексей Кузнецов
Помощник министра здравоохранения
Он уточнил, что информация в СМИ о возможных нежелательных побочных реакциях на применение лекарства, была получена из публикации центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 "ФармаCOVID", которая предназначена исключительно для всестороннего информирования профессионального сообщества.
"Указанные побочные эффекты производители японского препарата связывают именно с гриппом, а не с последствиями применения препарата", — подчеркнул Кузнецов.
Ранее информацию о побочных реакциях на "Фавипиравир" опроверг Росздравнадзор.
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Состав препарата "Фавипиравир" запатентуют
В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Как рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, Минздрав планирует внести "Фавипиравир" в список жизненно важных. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ФАС совместно с Минздравом будут регулировать цены на препараты от COVID-19, разрешенные для амбулаторного применения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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