https://ria.ru/20201009/preparat-1578982845.html

Минздрав отреагировал на новость о побочных эффектах препарата от COVID

Минздрав опроверг сообщения СМИ о негативных побочных действиях лекарства от COVID-19 "Фавипиравира". РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:32

2020-10-09T11:32

2020-10-09T14:43

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> <u><a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/">Минздрав</a></u> опроверг сообщения СМИ о негативных побочных действиях лекарства от COVID-19 "Фавипиравира".Ранее газета "<u><a href="https://iz.ru/">Известия</a></u>" написала, что фармакологи проанализировали данные о безопасности препарата и выяснили, что в инструкции к японскому аналогу "Авиган" сказано о том, что его прием может привести к моторным нарушениям, а также повысить риск падений.Он уточнил, что информация в СМИ о возможных нежелательных побочных реакциях на применение лекарства, была получена из публикации центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 "ФармаCOVID", которая предназначена исключительно для всестороннего информирования профессионального сообщества.Ранее информацию о побочных реакциях на "Фавипиравир" опроверг <u><a href="https://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/">Росздравнадзор</a></u>.В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.Как рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, Минздрав планирует внести "Фавипиравир" в список жизненно важных. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ФАС совместно с Минздравом будут регулировать цены на препараты от COVID-19, разрешенные для амбулаторного применения.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200929/preparat-1577957658.html

Hellhound . Чего японцу смерть, русскому лекарство. 988

Giacomo Pirandello Сколько получаешь у Навального за своё враньё, Саня? 192

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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