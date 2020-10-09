https://ria.ru/20201009/preparat-1578944826.html

Росздравнадзор ответил на сообщения о побочных эффектах "Фавипиравира"

Росздравнадзор не получал извещений о развитии при приеме препарата от COVID-19 "Фавипиравир" таких нежелательных реакций, как моторные нарушения и падения. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T04:54

2020-10-09T04:54

2020-10-09T08:59

распространение нового коронавируса

фавипиравир

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank">Росздравнадзор</a> не получал извещений о развитии при приеме препарата от COVID-19 "<u><a href="https://ria.ru/product_favipiravir/">Фавипиравир</a></u>" таких нежелательных реакций, как моторные нарушения и падения.Ранее документ о том, что такие эффекты возможны, <a href="https://rmapo.ru/pharmacovid.html">опубликовал</a> информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией "ФармаCOVID" на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава.В сообщении Росздравнадзора о препаратах на основе "Фавипиравира" говорится, что сведений о "развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения", не поступало. В своем ответе ведомство ссылается на данные базы "Фармконадзор 2.0".Производители препаратов, фармацевты, медики обязаны сообщать в надзорное ведомство о побочных действиях и нежелательных реакциях при применении лекарств, уточнили в пресс-службе."Росздравнадзором уделяется особое внимание мониторингу безопасности данных лекарственных препаратов и в случае возникновения необходимости изменения инструкции по медицинскому применению указанных лекарственных препаратов такие изменения будут вноситься в соответствии с действующим законодательством", — сказано в комментарии.В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.Как рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, Минздрав планирует внести "Фавипиравир" в список жизненно важных. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ФАС совместно с Минздравом будут регулировать цены на препараты от COVID-19, разрешенные для амбулаторного применения.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200929/preparat-1577957658.html

Сергей Бережной господи как надоели все эти нытики, запомните у каждой вакцины и лекарства есть спектр побочных эффектов и не факт что даже один у вас проявиться все индивидуально. Хватит ныть это обычное дело. 234

Недиман Непетрович О чего они удивляются? Используют японский препарат от гриппа, которую японцы же забраковали из-за побочных эффектов! Сталина на вас нет!!! 202

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фавипиравир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество