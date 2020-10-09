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https://ria.ru/20201009/preparat-1578944826.html
Росздравнадзор ответил на сообщения о побочных эффектах "Фавипиравира"
Росздравнадзор не получал извещений о развитии при приеме препарата от COVID-19 "Фавипиравир" таких нежелательных реакций, как моторные нарушения и падения. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T04:54
2020-10-09T08:59
распространение нового коронавируса
фавипиравир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank">Росздравнадзор</a> не получал извещений о развитии при приеме препарата от COVID-19 "<u><a href="https://ria.ru/product_favipiravir/">Фавипиравир</a></u>" таких нежелательных реакций, как моторные нарушения и падения.Ранее документ о том, что такие эффекты возможны, <a href="https://rmapo.ru/pharmacovid.html">опубликовал</a> информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией "ФармаCOVID" на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава.В сообщении Росздравнадзора о препаратах на основе "Фавипиравира" говорится, что сведений о "развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения", не поступало. В своем ответе ведомство ссылается на данные базы "Фармконадзор 2.0".Производители препаратов, фармацевты, медики обязаны сообщать в надзорное ведомство о побочных действиях и нежелательных реакциях при применении лекарств, уточнили в пресс-службе."Росздравнадзором уделяется особое внимание мониторингу безопасности данных лекарственных препаратов и в случае возникновения необходимости изменения инструкции по медицинскому применению указанных лекарственных препаратов такие изменения будут вноситься в соответствии с действующим законодательством", — сказано в комментарии.В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.Как рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, Минздрав планирует внести "Фавипиравир" в список жизненно важных. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ФАС совместно с Минздравом будут регулировать цены на препараты от COVID-19, разрешенные для амбулаторного применения.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200929/preparat-1577957658.html
господи как надоели все эти нытики, запомните у каждой вакцины и лекарства есть спектр побочных эффектов и не факт что даже один у вас проявиться все индивидуально. Хватит ныть это обычное дело.
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О чего они удивляются? Используют японский препарат от гриппа, которую японцы же забраковали из-за побочных эффектов! Сталина на вас нет!!!
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фавипиравир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Росздравнадзор ответил на сообщения о побочных эффектах "Фавипиравира"

04:54 09.10.2020 (обновлено: 08:59 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Росздравнадзор не получал извещений о развитии при приеме препарата от COVID-19 "Фавипиравир" таких нежелательных реакций, как моторные нарушения и падения.
Ранее документ о том, что такие эффекты возможны, опубликовал информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией "ФармаCOVID" на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава.
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В сообщении Росздравнадзора о препаратах на основе "Фавипиравира" говорится, что сведений о "развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения", не поступало. В своем ответе ведомство ссылается на данные базы "Фармконадзор 2.0".
Производители препаратов, фармацевты, медики обязаны сообщать в надзорное ведомство о побочных действиях и нежелательных реакциях при применении лекарств, уточнили в пресс-службе.
"Росздравнадзором уделяется особое внимание мониторингу безопасности данных лекарственных препаратов и в случае возникновения необходимости изменения инструкции по медицинскому применению указанных лекарственных препаратов такие изменения будут вноситься в соответствии с действующим законодательством", — сказано в комментарии.
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В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Как рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, Минздрав планирует внести "Фавипиравир" в список жизненно важных. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ФАС совместно с Минздравом будут регулировать цены на препараты от COVID-19, разрешенные для амбулаторного применения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФавипиравирКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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