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Меркель рада присуждению Нобелевской премии мира ВПП ООН
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Всемирную продовольственную программу с получением Нобелевской премии мира, заявила, что "очень рада" этому решению. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:24
2020-10-09T16:24
всемирная продовольственная программа оон
нобелевская премия
нобелевская премия мира
ангела меркель
германия
оон
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> поздравила Всемирную продовольственную программу с получением Нобелевской премии мира, заявила, что "очень рада" этому решению.Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Я хочу еще от чистого сердца поздравить Всемирную продовольственную программу с получением Нобелевской премии. Если и какая-то организация заслуживает этого, то это точно эта. Люди в ней выполняют невероятную работу и помогают другим людям. Поэтому меня очень радует это присуждение Нобелевской премии мира", - заявила Меркель на пресс-конференции в пятницу.
https://ria.ru/20201009/premiya-1579035372.html
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всемирная продовольственная программа оон, нобелевская премия, нобелевская премия мира, ангела меркель, германия, оон, в мире

Меркель рада присуждению Нобелевской премии мира ВПП ООН

16:24 09.10.2020
 
© REUTERS / Christoph SoederАнгела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© REUTERS / Christoph Soeder
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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Всемирную продовольственную программу с получением Нобелевской премии мира, заявила, что "очень рада" этому решению.
Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН.
"Я хочу еще от чистого сердца поздравить Всемирную продовольственную программу с получением Нобелевской премии. Если и какая-то организация заслуживает этого, то это точно эта. Люди в ней выполняют невероятную работу и помогают другим людям. Поэтому меня очень радует это присуждение Нобелевской премии мира", - заявила Меркель на пресс-конференции в пятницу.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 14:51
Гутерреш прокомментировал вручение Нобелевской премии мира
 
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