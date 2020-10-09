https://ria.ru/20201009/premiya-1579060319.html

Меркель рада присуждению Нобелевской премии мира ВПП ООН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Всемирную продовольственную программу с получением Нобелевской премии мира, заявила, что "очень рада" этому решению. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:24

2020-10-09T16:24

2020-10-09T16:24

всемирная продовольственная программа оон

нобелевская премия

нобелевская премия мира

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оон

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> поздравила Всемирную продовольственную программу с получением Нобелевской премии мира, заявила, что "очень рада" этому решению.Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Я хочу еще от чистого сердца поздравить Всемирную продовольственную программу с получением Нобелевской премии. Если и какая-то организация заслуживает этого, то это точно эта. Люди в ней выполняют невероятную работу и помогают другим людям. Поэтому меня очень радует это присуждение Нобелевской премии мира", - заявила Меркель на пресс-конференции в пятницу.

https://ria.ru/20201009/premiya-1579035372.html

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирная продовольственная программа оон, нобелевская премия, нобелевская премия мира, ангела меркель, германия, оон, в мире