https://ria.ru/20201009/premiya-1579035372.html
Гутерреш прокомментировал вручение Нобелевской премии мира
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш поприветствовал присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:51
2020-10-09T14:51
2020-10-09T14:51
антониу гутерреш
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> поприветствовал присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе (ВПП) <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, поздравил главу организации Дэвида Бисли и гуманитарных работников.Ранее стало известно, что Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год. Как говорится в решении Нобелевского комитета, она получила награду за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах"."Я рад в связи с тем, что Нобелевский комитет решил присудить Премию мира в этом году Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций. ВПП находится на передовой борьбы с нехваткой продовольствия", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ООН.Гутерреш подчеркнул, что в мире "изобилия" недопустимо, чтобы каждую ночь сотни миллионов людей "ложились спать голодными"."ВПП вне политики, руководствуется гуманитарными нуждами людей. Организация сама по себе существует за счет добровольных взносов государств-членов ООН и общественности. Такая солидарность необходима особенно сейчас, чтобы справляться не только с пандемией, но и другими испытаниями наших дней", - добавил генеральный секретарь ООН.Также он заявил, что "сердечно поздравляет" исполнительного директора ВПП Дэвида Бисли и всех сотрудников организации "за ежедневное продвижение ценностей ООН".
https://ria.ru/20201009/premiya-1579002336.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антониу гутерреш, оон, в мире
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
поприветствовал присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН
, поздравил главу организации Дэвида Бисли и гуманитарных работников.
Ранее стало известно, что Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год. Как говорится в решении Нобелевского комитета, она получила награду за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".
"Я рад в связи с тем, что Нобелевский комитет решил присудить Премию мира в этом году Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций. ВПП находится на передовой борьбы с нехваткой продовольствия", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ООН.
Гутерреш подчеркнул, что в мире "изобилия" недопустимо, чтобы каждую ночь сотни миллионов людей "ложились спать голодными".
"ВПП вне политики, руководствуется гуманитарными нуждами людей. Организация сама по себе существует за счет добровольных взносов государств-членов ООН и общественности. Такая солидарность необходима особенно сейчас, чтобы справляться не только с пандемией, но и другими испытаниями наших дней", - добавил генеральный секретарь ООН.
Также он заявил, что "сердечно поздравляет" исполнительного директора ВПП Дэвида Бисли и всех сотрудников организации "за ежедневное продвижение ценностей ООН".