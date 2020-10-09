https://ria.ru/20201009/premiya-1579026122.html

Слуцкий оценил присуждение премии мира продовольственной программе ООН

Присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе ООН бесспорно справедливо, это решение служит дальнейшему укреплению авторитета ООН и... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:19

2020-10-09T14:19

2020-10-09T14:19

леонид слуцкий

"российский фонд мира"

всемирная продовольственная программа оон

нобелевская премия

госдума рф

нобелевская премия мира

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> бесспорно справедливо, это решение служит дальнейшему укреплению авторитета ООН и ее программ, заявил РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_fond_mira/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда мира</a>, председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН."Присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН бесспорно справедливо. Вся деятельность в рамках ВПП является примером того, как должно строиться сотрудничество и кооперация для борьбы с общемировыми вызовами и угрозами. В период пандемии коронавирусной инфекции это становится особенно актуально. Кроме того, решение Нобелевского комитета также служит дальнейшему укреплению авторитета ООН и ее программ", - сказал депутат.

https://ria.ru/20201009/premiya-1579010870.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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