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Слуцкий оценил присуждение премии мира продовольственной программе ООН
Присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе ООН бесспорно справедливо, это решение служит дальнейшему укреплению авторитета ООН и... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:19
2020-10-09T14:19
леонид слуцкий
"российский фонд мира"
всемирная продовольственная программа оон
нобелевская премия
госдума рф
нобелевская премия мира
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> бесспорно справедливо, это решение служит дальнейшему укреплению авторитета ООН и ее программ, заявил РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_fond_mira/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда мира</a>, председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН."Присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН бесспорно справедливо. Вся деятельность в рамках ВПП является примером того, как должно строиться сотрудничество и кооперация для борьбы с общемировыми вызовами и угрозами. В период пандемии коронавирусной инфекции это становится особенно актуально. Кроме того, решение Нобелевского комитета также служит дальнейшему укреплению авторитета ООН и ее программ", - сказал депутат.
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леонид слуцкий, "российский фонд мира", всемирная продовольственная программа оон, нобелевская премия, госдума рф, нобелевская премия мира, оон, в мире

Слуцкий оценил присуждение премии мира продовольственной программе ООН

14:19 09.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе ООН бесспорно справедливо, это решение служит дальнейшему укреплению авторитета ООН и ее программ, заявил РИА Новости глава Российского фонда мира, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН.
"Присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН бесспорно справедливо. Вся деятельность в рамках ВПП является примером того, как должно строиться сотрудничество и кооперация для борьбы с общемировыми вызовами и угрозами. В период пандемии коронавирусной инфекции это становится особенно актуально. Кроме того, решение Нобелевского комитета также служит дальнейшему укреплению авторитета ООН и ее программ", - сказал депутат.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 13:25
В Кремле поздравили Всемирную продовольственную программу с премией мира
 
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