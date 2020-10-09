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В Кремле поздравили Всемирную продовольственную программу с премией мира
В Кремле поздравляют с Нобелевской премией Всемирную продовольственную программу ООН, которая занимается "благими делами", сказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:25
2020-10-09T13:25
россия
всемирная продовольственная программа оон
нобелевская премия
нобелевская премия мира
дмитрий песков
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле поздравляют с Нобелевской премией Всемирную продовольственную программу <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, которая занимается "благими делами", сказал пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее стало известно, что Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год. Как говорится в решении Нобелевского комитета, она получила награду за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах"."Нет, к сожалению, у нас не было возможности следить за этим. У нас очень напряженная повестка дня", - ответил Песков на вопрос журналистов, следили ли в Кремле за вручением премии в этой номинации.На уточняющий вопрос, сопряжена ли работа этой программы с Россией, Песков отметил, что ему "неизвестно, чтобы эта программа как-то работала здесь"."Безусловно, мы поздравляем программу ООН. Благими делами занимается", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20201009/premiya-1579002336.html
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россия, всемирная продовольственная программа оон, нобелевская премия, нобелевская премия мира, дмитрий песков, оон, в мире

В Кремле поздравили Всемирную продовольственную программу с премией мира

13:25 09.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Кремле поздравляют с Нобелевской премией Всемирную продовольственную программу ООН, которая занимается "благими делами", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год. Как говорится в решении Нобелевского комитета, она получила награду за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".
"Нет, к сожалению, у нас не было возможности следить за этим. У нас очень напряженная повестка дня", - ответил Песков на вопрос журналистов, следили ли в Кремле за вручением премии в этой номинации.
На уточняющий вопрос, сопряжена ли работа этой программы с Россией, Песков отметил, что ему "неизвестно, чтобы эта программа как-то работала здесь".
"Безусловно, мы поздравляем программу ООН. Благими делами занимается", - добавил пресс-секретарь президента.
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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РоссияВсемирная продовольственная программа ООННобелевская премияНобелевская премия мираДмитрий ПесковООНВ мире
 
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