https://ria.ru/20201009/premiya-1579010870.html
В Кремле поздравили Всемирную продовольственную программу с премией мира
В Кремле поздравляют с Нобелевской премией Всемирную продовольственную программу ООН, которая занимается "благими делами", сказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:25
2020-10-09T13:25
2020-10-09T13:25
россия
всемирная продовольственная программа оон
нобелевская премия
нобелевская премия мира
дмитрий песков
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле поздравляют с Нобелевской премией Всемирную продовольственную программу <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, которая занимается "благими делами", сказал пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее стало известно, что Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год. Как говорится в решении Нобелевского комитета, она получила награду за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах"."Нет, к сожалению, у нас не было возможности следить за этим. У нас очень напряженная повестка дня", - ответил Песков на вопрос журналистов, следили ли в Кремле за вручением премии в этой номинации.На уточняющий вопрос, сопряжена ли работа этой программы с Россией, Песков отметил, что ему "неизвестно, чтобы эта программа как-то работала здесь"."Безусловно, мы поздравляем программу ООН. Благими делами занимается", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20201009/premiya-1579002336.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всемирная продовольственная программа оон, нобелевская премия, нобелевская премия мира, дмитрий песков, оон, в мире
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
В Кремле поздравляют с Нобелевской премией Всемирную продовольственную программу ООН
, которая занимается "благими делами", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Ранее стало известно, что Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год. Как говорится в решении Нобелевского комитета, она получила награду за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".
"Нет, к сожалению, у нас не было возможности следить за этим. У нас очень напряженная повестка дня", - ответил Песков на вопрос журналистов, следили ли в Кремле за вручением премии в этой номинации.
На уточняющий вопрос, сопряжена ли работа этой программы с Россией, Песков отметил, что ему "неизвестно, чтобы эта программа как-то работала здесь".
"Безусловно, мы поздравляем программу ООН. Благими делами занимается", - добавил пресс-секретарь президента.