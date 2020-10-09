https://ria.ru/20201009/prazdnik-1579036354.html
Самая красивая женщина в мире отметила день рождения фотосессией в бикини
Супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной на планете, снялась в купальнике у бассейна в день своего 24-летия. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:54
2020-10-09T14:54
2020-10-09T14:54
шоубиз
белла хадид
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Супермодель <a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной на планете, снялась в купальнике у бассейна в день своего 24-летия.Красавица опубликовала в Instagram фото, на котором позирует у бассейна в пестром бикини. Компанию супермодели составляет подруга.Пикантный образ Хадид дополнила солнцезащитными очками и множеством блестящих аксессуаров на шее и запястьях. В кадре также присутствуют бокалы с коктейлями:"Несколько эликсиров Дня рождения", — подписала снимок супермодель.Пост уже собрал миллион лайков."Не могу поверить, что тебе 24", "Так приятно видеть тебя счастливой", — написали поклонники в комментариях.
https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белла хадид
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Супермодель Белла Хадид
, признанная самой красивой женщиной на планете, снялась в купальнике у бассейна в день своего 24-летия.
Красавица опубликовала в Instagram фото, на котором позирует у бассейна в пестром бикини. Компанию супермодели составляет подруга.
Пикантный образ Хадид дополнила солнцезащитными очками и множеством блестящих аксессуаров на шее и запястьях. В кадре также присутствуют бокалы с коктейлями:
"Несколько эликсиров Дня рождения", — подписала снимок супермодель.
Пост уже собрал миллион лайков.
"Не могу поверить, что тебе 24", "Так приятно видеть тебя счастливой", — написали поклонники в комментариях.