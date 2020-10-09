https://ria.ru/20201009/prazdnik-1579036354.html

Самая красивая женщина в мире отметила день рождения фотосессией в бикини

Супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной на планете, снялась в купальнике у бассейна в день своего 24-летия. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:54

2020-10-09T14:54

2020-10-09T14:54

шоубиз

белла хадид

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Супермодель <a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной на планете, снялась в купальнике у бассейна в день своего 24-летия.Красавица опубликовала в Instagram фото, на котором позирует у бассейна в пестром бикини. Компанию супермодели составляет подруга.Пикантный образ Хадид дополнила солнцезащитными очками и множеством блестящих аксессуаров на шее и запястьях. В кадре также присутствуют бокалы с коктейлями:"Несколько эликсиров Дня рождения", — подписала снимок супермодель.Пост уже собрал миллион лайков."Не могу поверить, что тебе 24", "Так приятно видеть тебя счастливой", — написали поклонники в комментариях.

https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белла хадид