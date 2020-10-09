https://ria.ru/20201009/prava-1579106956.html

В программу обучения водителей планируют внести изменения

Министерство просвещения планирует внести изменения в программу профессионального обучения водителей. Приказ опубликован на портале проектов нормативных... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T19:49

2020-10-09T19:49

2020-10-09T20:01

дмитрий вяткин

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Министерство просвещения планирует внести изменения в программу профессионального обучения водителей. Приказ <a href="https://regulation.gov.ru/" target="_blank">опубликован на портале</a> проектов нормативных правовых актов.Согласно документу, российских водителей могут начать обучать управлению беспилотными автомобилями. В проекте постановления также уточняются категории прав, в программы обучения которых хотят добавить пункт об автомобилях с высокой степенью автоматизации. Ранее стало известно, что действующая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Дмитрий Вяткин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/shtraf-1578859839.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий вяткин, госдума рф, общество