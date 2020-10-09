Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201009/prava-1579106956.html
В программу обучения водителей планируют внести изменения
Министерство просвещения планирует внести изменения в программу профессионального обучения водителей. Приказ опубликован на портале проектов нормативных... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T19:49
2020-10-09T20:01
дмитрий вяткин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155250/85/1552508541_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f99fb2f88fd48eb529002af1d8cc0ac6.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Министерство просвещения планирует внести изменения в программу профессионального обучения водителей. Приказ <a href="https://regulation.gov.ru/" target="_blank">опубликован на портале</a> проектов нормативных правовых актов.Согласно документу, российских водителей могут начать обучать управлению беспилотными автомобилями. В проекте постановления также уточняются категории прав, в программы обучения которых хотят добавить пункт об автомобилях с высокой степенью автоматизации. Ранее стало известно, что действующая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Дмитрий Вяткин.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/shtraf-1578859839.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155250/85/1552508541_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_82f676068c8ba4af960365ebcdd03673.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий вяткин, госдума рф, общество

В программу обучения водителей планируют внести изменения

19:49 09.10.2020 (обновлено: 20:01 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B"
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министерство просвещения планирует внести изменения в программу профессионального обучения водителей. Приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, российских водителей могут начать обучать управлению беспилотными автомобилями. В проекте постановления также уточняются категории прав, в программы обучения которых хотят добавить пункт об автомобилях с высокой степенью автоматизации.
Ранее стало известно, что действующая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 16:04
Право каждого. В новом КоАП не будет штрафов за отказ от вакцинации
 
Обсудить4
Дмитрий ВяткинГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
Лента новостейМолния