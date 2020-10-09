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https://ria.ru/20201009/pozhar-1579082604.html
Группировка войск покинет потушенные склады под Рязанью
Группировка войск в субботу покидает потушенные военные склады в Рязанской области, останется только техника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:52
2020-10-09T17:52
взрывы на складах в рязанской области
дмитрий булгаков
ряжский район
рязанская область
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Группировка войск в субботу покидает потушенные военные склады в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, останется только техника, сообщили в Минобороны России."Завтра группировка войск сворачивается и уходит в пункты постоянной дислокации. Здесь останется только пожарная техника, инженерная техника для завершения работ и проверки возможного наличия взрывоопасных предметов по периметру территории арсенала, которые тоже закончат свою работу на следующей неделе", - приводятся слова замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Булгаков</a> заявил о полной ликвидации всех очагов возгорания на арсенале хранения боеприпасов.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20201009/pozhar-1579080839.html
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ряжский район
рязанская область
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Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ
Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета.
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взрывы на складах в рязанской области, дмитрий булгаков, ряжский район, рязанская область, безопасность, происшествия

Группировка войск покинет потушенные склады под Рязанью

17:52 09.10.2020
 
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области/ВКонтактеАвтомобили МЧС России повышенной проходимости для ликвидации ЧС в Рязанской области
Автомобили МЧС России повышенной проходимости для ликвидации ЧС в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Группировка войск в субботу покидает потушенные военные склады в Рязанской области, останется только техника, сообщили в Минобороны России.
"Завтра группировка войск сворачивается и уходит в пункты постоянной дислокации. Здесь останется только пожарная техника, инженерная техника для завершения работ и проверки возможного наличия взрывоопасных предметов по периметру территории арсенала, которые тоже закончат свою работу на следующей неделе", - приводятся слова замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.
Развертывание лагеря подразделений Инженерных войск недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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В Минобороны исключили возможность нового пожара на рязанском арсенале
Ранее Булгаков заявил о полной ликвидации всех очагов возгорания на арсенале хранения боеприпасов.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиДмитрий БулгаковРяжский районРязанская областьБезопасностьПроисшествия
 
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