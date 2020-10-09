https://ria.ru/20201009/pozhar-1579082604.html

Группировка войск покинет потушенные склады под Рязанью

Группировка войск в субботу покидает потушенные военные склады в Рязанской области, останется только техника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:52

2020-10-09T17:52

2020-10-09T17:52

взрывы на складах в рязанской области

дмитрий булгаков

ряжский район

рязанская область

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Группировка войск в субботу покидает потушенные военные склады в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, останется только техника, сообщили в Минобороны России."Завтра группировка войск сворачивается и уходит в пункты постоянной дислокации. Здесь останется только пожарная техника, инженерная техника для завершения работ и проверки возможного наличия взрывоопасных предметов по периметру территории арсенала, которые тоже закончат свою работу на следующей неделе", - приводятся слова замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Булгаков</a> заявил о полной ликвидации всех очагов возгорания на арсенале хранения боеприпасов.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.

https://ria.ru/20201009/pozhar-1579080839.html

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ряжский район

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета. 2020-10-09T17:52 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, дмитрий булгаков, ряжский район, рязанская область, безопасность, происшествия