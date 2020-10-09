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https://ria.ru/20201009/pozhar-1579079124.html
На месте ЧП на рязанском складе начали восстанавливать инфраструктуру
Оперативный штаб на месте пожара на складе боеприпасов в Рязанской области приступил к этапу восстановления пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:38
2020-10-09T17:49
дмитрий булгаков
ряжский район
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб на месте пожара на складе боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> приступил к этапу восстановления пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры, сообщили в Минобороны России.Замглавы Минобороны <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Булгаков</a> рассказал, что оперативный штаб уже сегодня приступил к выполнению следующего этапа – восстановлению пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры."Сегодня мы приступили к восстановлению казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовке военного городка к зимнему периоду эксплуатации", - отметил он.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20201009/pozhar-1579080839.html
ряжский район
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Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ
Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета.
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дмитрий булгаков, ряжский район, взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия

На месте ЧП на рязанском складе начали восстанавливать инфраструктуру

17:38 09.10.2020 (обновлено: 17:49 09.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области/ВКонтактеАвтомобили МЧС России повышенной проходимости для ликвидации ЧС в Рязанской области
Автомобили МЧС России повышенной проходимости для ликвидации ЧС в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Оперативный штаб на месте пожара на складе боеприпасов в Рязанской области приступил к этапу восстановления пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры, сообщили в Минобороны России.
Замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков рассказал, что оперативный штаб уже сегодня приступил к выполнению следующего этапа – восстановлению пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры.
Развертывание лагеря подразделений Инженерных войск недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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"Сегодня мы приступили к восстановлению казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовке военного городка к зимнему периоду эксплуатации", - отметил он.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.
 
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Дмитрий БулгаковРяжский районВзрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьПроисшествия
 
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