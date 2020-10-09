https://ria.ru/20201009/pozhar-1579079124.html

На месте ЧП на рязанском складе начали восстанавливать инфраструктуру

Оперативный штаб на месте пожара на складе боеприпасов в Рязанской области приступил к этапу восстановления пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:38

2020-10-09T17:38

2020-10-09T17:49

дмитрий булгаков

ряжский район

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб на месте пожара на складе боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> приступил к этапу восстановления пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры, сообщили в Минобороны России.Замглавы Минобороны <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Булгаков</a> рассказал, что оперативный штаб уже сегодня приступил к выполнению следующего этапа – восстановлению пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры."Сегодня мы приступили к восстановлению казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовке военного городка к зимнему периоду эксплуатации", - отметил он.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.

https://ria.ru/20201009/pozhar-1579080839.html

ряжский район

рязанская область

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Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета. 2020-10-09T17:38 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий булгаков, ряжский район, взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия