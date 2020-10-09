https://ria.ru/20201009/postradavshie-1579082129.html

Пострадавших в Шуши журналистов доставят в Москву спецбортом

Двоих пострадавших при обстреле в Шуши журналистов доставят в РФ бортом летного спецотряда "Россия" с правительственной делегацией, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:50

2020-10-09T17:50

2020-10-09T17:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579019417_0:19:2322:1325_1400x0_80_0_0_154ada669d5e3a6162ef1c303c446f6e.jpg

<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Двоих пострадавших при обстреле в Шуши журналистов доставят в РФ бортом летного спецотряда "Россия" с правительственной делегацией, передает корреспондент РИА Новости.На этом же борту в Москву возвращаются журналисты, освещавшие рабочий визит в Ереван премьер-министра России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаила Мишустина</a>. Один из пострадавших - Левон Арзанов.В среду был повторно обстрелян Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения россияне Юрий Котенок, Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

13

нагорно-карабахская республика

москва

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты. 2020-10-09T17:50 true PT2M15S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, москва, азербайджан, армения, в мире