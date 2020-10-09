https://ria.ru/20201009/postradavshie-1579082129.html
Пострадавших в Шуши журналистов доставят в Москву спецбортом
Двоих пострадавших при обстреле в Шуши журналистов доставят в РФ бортом летного спецотряда "Россия" с правительственной делегацией, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:50
2020-10-09T17:50
2020-10-09T17:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Двоих пострадавших при обстреле в Шуши журналистов доставят в РФ бортом летного спецотряда "Россия" с правительственной делегацией, передает корреспондент РИА Новости.На этом же борту в Москву возвращаются журналисты, освещавшие рабочий визит в Ереван премьер-министра России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаила Мишустина</a>. Один из пострадавших - Левон Арзанов.В среду был повторно обстрелян Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения россияне Юрий Котенок, Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
13
нагорно-карабахская республика
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе
Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты.
2020-10-09T17:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, нагорно-карабахская республика, москва, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Двоих пострадавших при обстреле в Шуши журналистов доставят в РФ бортом летного спецотряда "Россия" с правительственной делегацией, передает корреспондент РИА Новости.
На этом же борту в Москву возвращаются журналисты, освещавшие рабочий визит в Ереван премьер-министра России Михаила Мишустина
. Один из пострадавших - Левон Арзанов.
В среду был повторно обстрелян Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения россияне Юрий Котенок, Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения
и Азербайджан
обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.