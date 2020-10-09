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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/polsha-1579033669.html
Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии
Польша отозвала на консультации часть дипломатического персонала из Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк на РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:47
2020-10-09T14:47
протесты в белоруссии
евросоюз
мид польши
польша
минск
белоруссия
варшава
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> отозвала на консультации часть дипломатического персонала из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a>."Мы солидарно с партнерами по ЕС решили отозвать на консультации часть дипломатического персонала", - сказал Шинковский вель Сенк. Он отметил, что консульская служба Польши продолжит работать. "Наша консульская служба сохранится", - заявил он.Польский замминистра добавил, что для Польши "очень важно сохранить каналы для контактов", а также сохранить возможность "предоставлять консульские услуги проживающим в Белоруссии полякам". По его словам, работа консульской службы в любом случае "будет осложнена", и призвал власти Белоруссии "думать о своих гражданах", которые получают визы в польских консульствах.Ранее сообщалось, что Комитет постоянных представителей Европейского союза (COREPER) на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> в пятницу рассмотрит вопрос о координации дипломатического присутствия стран союза в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, следует из повестки встречи.Польша и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> должны до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии, соответствующее требование ранее озвучил белорусский МИД. Как заявлял неделю назад пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз, это связано с "однозначно деструктивной деятельностью со стороны указанных стран". Как пояснял Глаз, Польше и Литве предложено привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в этих странах состав своих дипломатических представительств. Для Литвы это сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18. Как уточнял Глаз, предложение МИД в данном случае "обязательно к исполнению".Глава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, отметил, что оно противоречит диалогу и еще больше изолирует белорусские власти. А замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank" data-auto="true">МИД Польши</a> Марчин Пшидач пригрозил, что требование о резком сокращении числа польских дипломатов в Белоруссии не останется без адекватного ответа. Пшидач отмечал, что Варшава найдет "области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме".
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/bolgariya-diplomaty-1578882165.html
https://ria.ru/20201007/pereimenovanie-1578615748.html
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евросоюз, мид польши, польша, минск, белоруссия, варшава, в мире

Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии

14:47 09.10.2020
 
© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Depositphotos / jacek_kadaj
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ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. Польша отозвала на консультации часть дипломатического персонала из Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк на брифинге в Варшаве.
"Мы солидарно с партнерами по ЕС решили отозвать на консультации часть дипломатического персонала", - сказал Шинковский вель Сенк. Он отметил, что консульская служба Польши продолжит работать. "Наша консульская служба сохранится", - заявил он.
Польский замминистра добавил, что для Польши "очень важно сохранить каналы для контактов", а также сохранить возможность "предоставлять консульские услуги проживающим в Белоруссии полякам". По его словам, работа консульской службы в любом случае "будет осложнена", и призвал власти Белоруссии "думать о своих гражданах", которые получают визы в польских консульствах.
Ранее сообщалось, что Комитет постоянных представителей Европейского союза (COREPER) на встрече в Брюсселе в пятницу рассмотрит вопрос о координации дипломатического присутствия стран союза в Минске, следует из повестки встречи.
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Польша и Литва должны до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии, соответствующее требование ранее озвучил белорусский МИД. Как заявлял неделю назад пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз, это связано с "однозначно деструктивной деятельностью со стороны указанных стран". Как пояснял Глаз, Польше и Литве предложено привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в этих странах состав своих дипломатических представительств. Для Литвы это сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18. Как уточнял Глаз, предложение МИД в данном случае "обязательно к исполнению".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран Евросоюза, отметил, что оно противоречит диалогу и еще больше изолирует белорусские власти. А замглавы МИД Польши Марчин Пшидач пригрозил, что требование о резком сокращении числа польских дипломатов в Белоруссии не останется без адекватного ответа. Пшидач отмечал, что Варшава найдет "области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме".

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Протесты в БелоруссииЕвросоюзМИД ПольшиПольшаМинскБелоруссияВаршаваВ мире
 
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