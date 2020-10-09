https://ria.ru/20201009/pokushenie-1579059554.html

Атамбаев знал о готовящемся на него покушении

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил в пятницу, что заранее знал о готовящемся на него покушении. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:21

2020-10-09T16:21

2020-10-09T17:34

в мире

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

киргизия

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a> заявил в пятницу, что заранее знал о готовящемся на него покушении.“Информация о том, что готовится покушение на меня, поступила еще вчера", - заявил он в видеообращении, выложенном его советницей Кундуз Жолдубаевой.По его словам, несмотря на это, он и дальше “будет с народом”.Также Атамбаев выразил уверенность, что к его покушению могут быть причастны силовики.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.Седьмого апреля 2010 года в Киргизии произошел государственный переворот, во время которого был свергнут режим президента Курманбека Бакиева, пришедшего к власти на волне "тюльпановой" революции 2005 года. Впоследствии суд Киргизии заочно приговорил Бакиева и его родного брата Жаныша, возглавлявшего службу госохраны, к высшей мере — пожизненному сроку за организацию массового убийства участников митинга на центральной площади Бишкека в апреле 2010 года, когда 77 человек были убиты и свыше 300 получили ранения. В настоящий момент Курманбек Бакиев с семьей находится в Минске, где он получил политическое убежище, а позже гражданство.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html

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киргизия

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Кадры стрельбы по машине, в которой, предположительно, находился Алмазбек Атамбаев Кадры стрельбы по машине. Очевидцы говорят, что в авто, попавшем под огонь, был Алмазбек Атамбаев. 2020-10-09T16:21 true PT0M22S

Кадры столкновения сторонников Жапарова и Атамбаева в Бишкеке В центре Бишкека произошли столкновения между участниками двух митингов, сообщают корреспонденты Sputnik Кыргызстан. На площади Ала-Тоо слышны были звуки стрельбы, летели камни. Некоторые участники акции протеста (пока неизвестного, какой именно) убегают с места происшествия. Большинство сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу, теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова. 2020-10-09T16:21 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, алмазбек атамбаев, киргизия