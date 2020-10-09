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Шоубиз
https://ria.ru/20201009/ovsienko-1578968620.html
Татьяна Овсиенко ответила на обвинения в алкоголизме
Певица Татьяна Овсиенко опровергла слухи о том, что ее избивает муж, а сама артистка якобы страдает алкоголизмом. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:41
2020-10-09T14:04
шоубиз
татьяна овсиенко
знаменитости
мираж
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_tatyana-ovsienko/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Овсиенко</a> опровергла слухи о том, что ее избивает муж, а сама артистка якобы страдает алкоголизмом.Певица рассказала, что уже неделю вместе с мужем Александром Меркуловым отдыхает в Крыму.Ранее ряд СМИ со ссылкой на подруг <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ovsienko/" target="_blank" data-auto="true">Овсиенко</a> сообщили, что артистка пристрастилась к алкоголю и находится в конфликте с мужем, который якобы постоянно ее избивает.Татьяна Овсиенко — советская и российская певица, заслуженная артистка России. Овсиенко была одной из четырех участниц квартета "<a href="http://ria.ru/organization_Mirazh_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Мираж</a>", она известна в основном благодаря своей сольной карьере.
https://ria.ru/20200824/ovsienko-1576217137.html
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татьяна овсиенко, знаменитости, мираж

Татьяна Овсиенко ответила на обвинения в алкоголизме

10:41 09.10.2020 (обновлено: 14:04 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Александра Майданюк / Перейти в фотобанкРоссийская певица Лолита Милявская в пятый раз вышла замуж
Российская певица Лолита Милявская в пятый раз вышла замуж - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Александра Майданюк
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Певица Татьяна Овсиенко опровергла слухи о том, что ее избивает муж, а сама артистка якобы страдает алкоголизмом.

"Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую", — сказала она в комментарии "СтарХит".

Певица рассказала, что уже неделю вместе с мужем Александром Меркуловым отдыхает в Крыму.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на подруг Овсиенко сообщили, что артистка пристрастилась к алкоголю и находится в конфликте с мужем, который якобы постоянно ее избивает.
Татьяна Овсиенко — советская и российская певица, заслуженная артистка России. Овсиенко была одной из четырех участниц квартета "Мираж", она известна в основном благодаря своей сольной карьере.
Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
24 августа, 04:58
Представитель Татьяны Овсиенко прокомментировал слухи о "пропаже" певицы
 
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ШоубизТатьяна ОвсиенкоЗнаменитостиМираж
 
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