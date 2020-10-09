https://ria.ru/20201009/ovsienko-1578968620.html

Татьяна Овсиенко ответила на обвинения в алкоголизме

Певица Татьяна Овсиенко опровергла слухи о том, что ее избивает муж, а сама артистка якобы страдает алкоголизмом. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:41

2020-10-09T10:41

2020-10-09T14:04

шоубиз

татьяна овсиенко

знаменитости

мираж

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_tatyana-ovsienko/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Овсиенко</a> опровергла слухи о том, что ее избивает муж, а сама артистка якобы страдает алкоголизмом.Певица рассказала, что уже неделю вместе с мужем Александром Меркуловым отдыхает в Крыму.Ранее ряд СМИ со ссылкой на подруг <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ovsienko/" target="_blank" data-auto="true">Овсиенко</a> сообщили, что артистка пристрастилась к алкоголю и находится в конфликте с мужем, который якобы постоянно ее избивает.Татьяна Овсиенко — советская и российская певица, заслуженная артистка России. Овсиенко была одной из четырех участниц квартета "<a href="http://ria.ru/organization_Mirazh_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Мираж</a>", она известна в основном благодаря своей сольной карьере.

https://ria.ru/20200824/ovsienko-1576217137.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна овсиенко, знаменитости, мираж