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Выжившая после усыпления овчарка выбралась из могилы и пошла домой
Овчарка, которую усыпили и захоронили, выбралась из могилы и пошла искать дом. Эта история произошла в Княжпогостском районе Коми, передает ИА "Комиинформ". РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T21:36
2020-10-09T21:48
ухта
княжпогостский район
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Овчарка, которую усыпили и захоронили, выбралась из могилы и пошла искать дом. Эта история произошла в <a href="http://ria.ru/location_Knjazhpogostskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Княжпогостском районе</a> Коми, передает ИА <a href="https://vk.com/away.php?utf=1&amp;to=https%3A%2F%2Fkomiinform.ru%2Fnews%2F204841%2F" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комиинформ"</a>.Пес медленно шел вдоль трассы, где его заметила девушка, ехавшая в <a href="http://ria.ru/location_Ukhta/" target="_blank" data-auto="true">Ухту</a>. Она подобрала собаку, накормила и взяла с собой в дорогу. Через фонд помощи бездомных животных собаке нашли передержку, а после осмотра у ветеринара назначили лечение.Фотографии найденной овчарки опубликовали в соцсетях, ее узнали жители города Емва. Предполагаемы хозяева связались с фондом и рассказали, что пса Кирюшу усыпили из-за долгой и тяжелой болезни. После укола его похоронили в лесу, однако доза не убила животное.В истории сошлись место захоронения, описание собаки и выбритая для укола лапа. Но уже на следующий день хозяева заявили, что Кирюша все же в могиле, и перестали выходить на связь.<br>По словам волонтеров, серьезных заболеваний у овчарки нет, ей примерно 7 лет. Сейчас животному ищут новый дом.
https://ria.ru/20200611/1572786651.html
ухта
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ухта, княжпогостский район, в мире

Выжившая после усыпления овчарка выбралась из могилы и пошла домой

21:36 09.10.2020 (обновлено: 21:48 09.10.2020)
 
CC0 / osasto_268 / Овчарка
Овчарка - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
CC0 / osasto_268 /
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Овчарка, которую усыпили и захоронили, выбралась из могилы и пошла искать дом. Эта история произошла в Княжпогостском районе Коми, передает ИА "Комиинформ".
Пес медленно шел вдоль трассы, где его заметила девушка, ехавшая в Ухту. Она подобрала собаку, накормила и взяла с собой в дорогу. Через фонд помощи бездомных животных собаке нашли передержку, а после осмотра у ветеринара назначили лечение.
Фотографии найденной овчарки опубликовали в соцсетях, ее узнали жители города Емва. Предполагаемы хозяева связались с фондом и рассказали, что пса Кирюшу усыпили из-за долгой и тяжелой болезни. После укола его похоронили в лесу, однако доза не убила животное.
В истории сошлись место захоронения, описание собаки и выбритая для укола лапа. Но уже на следующий день хозяева заявили, что Кирюша все же в могиле, и перестали выходить на связь.
По словам волонтеров, серьезных заболеваний у овчарки нет, ей примерно 7 лет. Сейчас животному ищут новый дом.
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УхтаКняжпогостский районВ мире
 
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