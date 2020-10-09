Операторы связи зафиксировали отток абонентов из Москвы
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Крупнейшие российские сотовые операторы фиксируют плавный сдвиг трафика из центра Москвы в спальные районы и область, а также отток абонентов из метрополитена в связи с вводом новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщили опрошенные РИА Новости представители операторов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с 5 октября в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
С начала действия новых рекомендаций властей Москвы и Подмосковья трафик в столичной сети Tele2 традиционно сместился из центра в спальные районы и за город. "С 5 по 9 октября клиенты в центре Москвы скачали на 5% гигабайтов меньше, чем неделей ранее. При этом самой качающей оказалась северная часть Московского региона. На основе технологий big data оператор зафиксировал, что спрос на гигабайты у жителей Химок, Королева и Мытищ увеличился в среднем на 20% неделя к неделе", - рассказали в компании.
При этом, потребление дата-трафика клиентами оператора в Московском метрополитене сокращается, что указывает на стремление москвичей избегать мест массового скопления людей. "Заметный спад интернет-активности оператор зафиксировал на Сокольнической линии – за неделю объем скачанного трафика здесь уменьшился на 14%", - отметили в пресс-службе.
Активность абонентов МТС в московском метро также снизилась. "Объем мобильного трафика передачи данных в московском метро снизился на 4%, объем голосового трафика – снизился на 12%", - уточнили в пресс-службе оператора. В целом же, с 1 по 8 октября в Московском регионе мобильный интернет-трафик вырос примерно на 6-8%. В компании отметили, что в Московской области трафик растет активнее, чем в столице.
В свою очередь, "Билайн" наблюдает значительный рост трафика в московском метро. Однако, в компании это связывают с активным строительством сети оператора в метрополитене. "Делать по данному показатели какие-то выводы об активностях москвичей было бы не совсем корректно", - отметили в компании.
Что касается трафика в городе и области, то значительных изменений оператор не зафиксировал. "Но при этом можем отметить, что голосовой и мобильный трафик за последнюю неделю в области вырос на большее число процентов, чем в городе", - резюмировали в пресс-службе.