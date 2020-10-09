https://ria.ru/20201009/ottok-1579070335.html

Операторы связи зафиксировали отток абонентов из Москвы

Крупнейшие российские сотовые операторы фиксируют плавный сдвиг трафика из центра Москвы в спальные районы и область, а также отток абонентов из метрополитена в РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:05

2020-10-09T17:05

2020-10-09T17:05

коронавирус в россии

билайн

мтс

москва

московская область (подмосковье)

московский метрополитен

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578964389_0:19:3072:1747_1400x0_80_0_0_8403ee5b94cb2362a953466fbcc600f6.jpg

<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Крупнейшие российские сотовые операторы фиксируют плавный сдвиг трафика из центра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в спальные районы и область, а также отток абонентов из метрополитена в связи с вводом новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщили опрошенные РИА Новости представители операторов.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с 5 октября в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" и некоторых других стратегических отраслей.С начала действия новых рекомендаций властей Москвы и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> трафик в столичной сети Tele2 традиционно сместился из центра в спальные районы и за город. "С 5 по 9 октября клиенты в центре Москвы скачали на 5% гигабайтов меньше, чем неделей ранее. При этом самой качающей оказалась северная часть Московского региона. На основе технологий big data оператор зафиксировал, что спрос на гигабайты у жителей Химок, Королева и Мытищ увеличился в среднем на 20% неделя к неделе", - рассказали в компании.При этом, потребление дата-трафика клиентами оператора в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_metropoliten/" target="_blank" data-auto="true">Московском метрополитене</a> сокращается, что указывает на стремление москвичей избегать мест массового скопления людей. "Заметный спад интернет-активности оператор зафиксировал на Сокольнической линии – за неделю объем скачанного трафика здесь уменьшился на 14%", - отметили в пресс-службе.Активность абонентов <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> в московском метро также снизилась. "Объем мобильного трафика передачи данных в московском метро снизился на 4%, объем голосового трафика – снизился на 12%", - уточнили в пресс-службе оператора. В целом же, с 1 по 8 октября в Московском регионе мобильный интернет-трафик вырос примерно на 6-8%. В компании отметили, что в Московской области трафик растет активнее, чем в столице.В свою очередь, "<a href="http://ria.ru/organization_Bilajjn/" target="_blank" data-auto="true">Билайн</a>" наблюдает значительный рост трафика в московском метро. Однако, в компании это связывают с активным строительством сети оператора в метрополитене. "Делать по данному показатели какие-то выводы об активностях москвичей было бы не совсем корректно", - отметили в компании.Что касается трафика в городе и области, то значительных изменений оператор не зафиксировал. "Но при этом можем отметить, что голосовой и мобильный трафик за последнюю неделю в области вырос на большее число процентов, чем в городе", - резюмировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579045712.html

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579009714.html

https://ria.ru/20201009/stsenarii-1578997561.html

1

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, билайн, мтс, москва, московская область (подмосковье), московский метрополитен, общество