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Операторы связи зафиксировали отток абонентов из Москвы
Крупнейшие российские сотовые операторы фиксируют плавный сдвиг трафика из центра Москвы в спальные районы и область, а также отток абонентов из метрополитена в РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:05
2020-10-09T17:05
коронавирус в россии
билайн
мтс
москва
московская область (подмосковье)
московский метрополитен
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Крупнейшие российские сотовые операторы фиксируют плавный сдвиг трафика из центра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в спальные районы и область, а также отток абонентов из метрополитена в связи с вводом новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщили опрошенные РИА Новости представители операторов.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с 5 октября в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" и некоторых других стратегических отраслей.С начала действия новых рекомендаций властей Москвы и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> трафик в столичной сети Tele2 традиционно сместился из центра в спальные районы и за город. "С 5 по 9 октября клиенты в центре Москвы скачали на 5% гигабайтов меньше, чем неделей ранее. При этом самой качающей оказалась северная часть Московского региона. На основе технологий big data оператор зафиксировал, что спрос на гигабайты у жителей Химок, Королева и Мытищ увеличился в среднем на 20% неделя к неделе", - рассказали в компании.При этом, потребление дата-трафика клиентами оператора в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_metropoliten/" target="_blank" data-auto="true">Московском метрополитене</a> сокращается, что указывает на стремление москвичей избегать мест массового скопления людей. "Заметный спад интернет-активности оператор зафиксировал на Сокольнической линии – за неделю объем скачанного трафика здесь уменьшился на 14%", - отметили в пресс-службе.Активность абонентов <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> в московском метро также снизилась. "Объем мобильного трафика передачи данных в московском метро снизился на 4%, объем голосового трафика – снизился на 12%", - уточнили в пресс-службе оператора. В целом же, с 1 по 8 октября в Московском регионе мобильный интернет-трафик вырос примерно на 6-8%. В компании отметили, что в Московской области трафик растет активнее, чем в столице.В свою очередь, "<a href="http://ria.ru/organization_Bilajjn/" target="_blank" data-auto="true">Билайн</a>" наблюдает значительный рост трафика в московском метро. Однако, в компании это связывают с активным строительством сети оператора в метрополитене. "Делать по данному показатели какие-то выводы об активностях москвичей было бы не совсем корректно", - отметили в компании.Что касается трафика в городе и области, то значительных изменений оператор не зафиксировал. "Но при этом можем отметить, что голосовой и мобильный трафик за последнюю неделю в области вырос на большее число процентов, чем в городе", - резюмировали в пресс-службе.
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579045712.html
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579009714.html
https://ria.ru/20201009/stsenarii-1578997561.html
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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коронавирус в россии, билайн, мтс, москва, московская область (подмосковье), московский метрополитен, общество

Операторы связи зафиксировали отток абонентов из Москвы

17:05 09.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевДевушка в медицинской маске в Новосибирске
Девушка в медицинской маске в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Крупнейшие российские сотовые операторы фиксируют плавный сдвиг трафика из центра Москвы в спальные районы и область, а также отток абонентов из метрополитена в связи с вводом новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщили опрошенные РИА Новости представители операторов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с 5 октября в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
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С начала действия новых рекомендаций властей Москвы и Подмосковья трафик в столичной сети Tele2 традиционно сместился из центра в спальные районы и за город. "С 5 по 9 октября клиенты в центре Москвы скачали на 5% гигабайтов меньше, чем неделей ранее. При этом самой качающей оказалась северная часть Московского региона. На основе технологий big data оператор зафиксировал, что спрос на гигабайты у жителей Химок, Королева и Мытищ увеличился в среднем на 20% неделя к неделе", - рассказали в компании.
При этом, потребление дата-трафика клиентами оператора в Московском метрополитене сокращается, что указывает на стремление москвичей избегать мест массового скопления людей. "Заметный спад интернет-активности оператор зафиксировал на Сокольнической линии – за неделю объем скачанного трафика здесь уменьшился на 14%", - отметили в пресс-службе.
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Активность абонентов МТС в московском метро также снизилась. "Объем мобильного трафика передачи данных в московском метро снизился на 4%, объем голосового трафика – снизился на 12%", - уточнили в пресс-службе оператора. В целом же, с 1 по 8 октября в Московском регионе мобильный интернет-трафик вырос примерно на 6-8%. В компании отметили, что в Московской области трафик растет активнее, чем в столице.
В свою очередь, "Билайн" наблюдает значительный рост трафика в московском метро. Однако, в компании это связывают с активным строительством сети оператора в метрополитене. "Делать по данному показатели какие-то выводы об активностях москвичей было бы не совсем корректно", - отметили в компании.
Что касается трафика в городе и области, то значительных изменений оператор не зафиксировал. "Но при этом можем отметить, что голосовой и мобильный трафик за последнюю неделю в области вырос на большее число процентов, чем в городе", - резюмировали в пресс-службе.
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Коронавирус в РоссииБилайнМТСМоскваМосковская область (Подмосковье)Московский метрополитенОбщество
 
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