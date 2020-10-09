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Дизайн смартфона OnePlus 8T полностью рассекречен до премьеры
Внешность обновленного флагмана OnePlus 8T стала известна до его презентации. Тизер, указывающий на элементы дизайна, опубликовал на YouTube сам производитель. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:45
2020-10-09T18:15
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Внешность обновленного флагмана OnePlus 8T стала известна до его презентации. Тизер, указывающий на элементы дизайна, <a href="https://youtu.be/YcA9GtqKAok" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал</a> на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> сам производитель.Смартфон получит изогнутую заднюю панель из стекла. В верхнем левом углу помещена площадка под камерный модуль. OnePlus 8T будет иметь оптически стабилизированную основную камеру на 48 Мп, а также датчики с фокусным расстоянием от 14 до 26 миллиметров.Еще больше подробностей утекли благодаря интернет-магазину JD, где были опубликованы официальные изображения 8T. Смартфон оснащен экраном без закруглений краев, а фронтальная камера останется в верхнем левом углу дисплея. На фото заметно, что новый OnePlus получит один нижний динамик рядом с портом USB Type-C устройства. Официальная премьера OnePlus 8T запланирована на среду, 14 октября.
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Новости
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гаджеты, технологии

Дизайн смартфона OnePlus 8T полностью рассекречен до премьеры

17:45 09.10.2020 (обновлено: 18:15 09.10.2020)
 
© OnePlusOnePlus 8T
OnePlus 8T - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© OnePlus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Внешность обновленного флагмана OnePlus 8T стала известна до его презентации. Тизер, указывающий на элементы дизайна, опубликовал на YouTube сам производитель.
Смартфон получит изогнутую заднюю панель из стекла. В верхнем левом углу помещена площадка под камерный модуль. OnePlus 8T будет иметь оптически стабилизированную основную камеру на 48 Мп, а также датчики с фокусным расстоянием от 14 до 26 миллиметров.
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Еще больше подробностей утекли благодаря интернет-магазину JD, где были опубликованы официальные изображения 8T. Смартфон оснащен экраном без закруглений краев, а фронтальная камера останется в верхнем левом углу дисплея. На фото заметно, что новый OnePlus получит один нижний динамик рядом с портом USB Type-C устройства.
Официальная премьера OnePlus 8T запланирована на среду, 14 октября.
 
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