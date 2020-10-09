https://ria.ru/20201009/oneplus-1579080527.html
Дизайн смартфона OnePlus 8T полностью рассекречен до премьеры
Внешность обновленного флагмана OnePlus 8T стала известна до его презентации. Тизер, указывающий на элементы дизайна, опубликовал на YouTube сам производитель. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:45
2020-10-09T17:45
2020-10-09T18:15
риа наука
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Внешность обновленного флагмана OnePlus 8T стала известна до его презентации. Тизер, указывающий на элементы дизайна, <a href="https://youtu.be/YcA9GtqKAok" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал</a> на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> сам производитель.Смартфон получит изогнутую заднюю панель из стекла. В верхнем левом углу помещена площадка под камерный модуль. OnePlus 8T будет иметь оптически стабилизированную основную камеру на 48 Мп, а также датчики с фокусным расстоянием от 14 до 26 миллиметров.Еще больше подробностей утекли благодаря интернет-магазину JD, где были опубликованы официальные изображения 8T. Смартфон оснащен экраном без закруглений краев, а фронтальная камера останется в верхнем левом углу дисплея. На фото заметно, что новый OnePlus получит один нижний динамик рядом с портом USB Type-C устройства. Официальная премьера OnePlus 8T запланирована на среду, 14 октября.
https://ria.ru/20201009/iphone-1578965519.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гаджеты, технологии
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Внешность обновленного флагмана OnePlus 8T стала известна до его презентации. Тизер, указывающий на элементы дизайна, опубликовал
на YouTube
сам производитель.
Смартфон получит изогнутую заднюю панель из стекла. В верхнем левом углу помещена площадка под камерный модуль. OnePlus 8T будет иметь оптически стабилизированную основную камеру на 48 Мп, а также датчики с фокусным расстоянием от 14 до 26 миллиметров.
Еще больше подробностей утекли благодаря интернет-магазину JD, где были опубликованы официальные изображения 8T. Смартфон оснащен экраном без закруглений краев, а фронтальная камера останется в верхнем левом углу дисплея. На фото заметно, что новый OnePlus получит один нижний динамик рядом с портом USB Type-C устройства.
Официальная премьера OnePlus 8T запланирована на среду, 14 октября.