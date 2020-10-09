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Эксперт рассказал, почему нельзя выкладывать в соцсети фото вида из окна
Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека, но некоторые люди не задумываются об этом и выкладывают в сеть данные, которыми... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T03:16
2020-10-09T03:16
квартира
синергия
антон аверин
фотография
мобильный телефон
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека, но некоторые люди не задумываются об этом и выкладывают в сеть данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Даже <a href="https://ria.ru/tag_fotografija_2/" target="_blank">фотография</a>, сделанная из окна вашей квартиры или рабочего офиса может стать объектом интереса недоброжелателей, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201009/832134825.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заместитель директора Института Информационных Технологий Университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Averin/" target="_blank" data-auto="true">Антон Аверин</a>.
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квартира, синергия, антон аверин, фотография, мобильный телефон, общество

Эксперт рассказал, почему нельзя выкладывать в соцсети фото вида из окна

03:16 09.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид из окна новой квартиры на строительстве жилого комплекса
Вид из окна новой квартиры на строительстве жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека, но некоторые люди не задумываются об этом и выкладывают в сеть данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Даже фотография, сделанная из окна вашей квартиры или рабочего офиса может стать объектом интереса недоброжелателей, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института Информационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.

"Некоторые социальные сети и сайты не "очищают" историю фотографии. Когда пользователь делает фотографию с телефона при включенных геоданных, сохраняется информация о том, где именно была сделана фотография. EXIF данные имеются у каждой фотографии вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана", — объясняет эксперт.

 
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КвартираСинергияАнтон АверинФотографияМобильный телефонОбщество
 
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