https://ria.ru/20201009/okno-1578943351.html
Эксперт рассказал, почему нельзя выкладывать в соцсети фото вида из окна
Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека, но некоторые люди не задумываются об этом и выкладывают в сеть данные, которыми... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T03:16
2020-10-09T03:16
2020-10-09T03:16
квартира
синергия
антон аверин
фотография
мобильный телефон
общество
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570147220_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_407da95769bfd720e45f62909aeb80a3.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека, но некоторые люди не задумываются об этом и выкладывают в сеть данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Даже <a href="https://ria.ru/tag_fotografija_2/" target="_blank">фотография</a>, сделанная из окна вашей квартиры или рабочего офиса может стать объектом интереса недоброжелателей, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201009/832134825.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заместитель директора Института Информационных Технологий Университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Averin/" target="_blank" data-auto="true">Антон Аверин</a>.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
квартира, синергия, антон аверин, фотография, мобильный телефон, общество