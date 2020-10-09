https://ria.ru/20201009/okno-1578943351.html

Эксперт рассказал, почему нельзя выкладывать в соцсети фото вида из окна

Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека, но некоторые люди не задумываются об этом и выкладывают в сеть данные, которыми... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T03:16

2020-10-09T03:16

2020-10-09T03:16

квартира

синергия

антон аверин

фотография

мобильный телефон

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека, но некоторые люди не задумываются об этом и выкладывают в сеть данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Даже <a href="https://ria.ru/tag_fotografija_2/" target="_blank">фотография</a>, сделанная из окна вашей квартиры или рабочего офиса может стать объектом интереса недоброжелателей, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201009/832134825.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заместитель директора Института Информационных Технологий Университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Averin/" target="_blank" data-auto="true">Антон Аверин</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

квартира, синергия, антон аверин, фотография, мобильный телефон, общество