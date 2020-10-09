https://ria.ru/20201009/ogranicheniya-1579099618.html

Собянин назвал закрытие Москвы крайней мерой в борьбе с коронавирусом

Власти Москвы не хотят ничего закрывать с точки зрения экономики, это последний шаг, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T19:09

2020-10-09T19:09

2020-10-10T01:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> не хотят ничего закрывать с точки зрения экономики, это последний шаг, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Однако, по его словам, следующая неделя в столице станет решающей. "Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей, но и напрямую на здоровье и благосостояние людей, поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики, это самый последний шаг, который можно предпринять", - сообщил мэр в эфире Первого канала.При этом он отметил, что здоровье население стоит на первом месте.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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