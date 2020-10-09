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В Кремле опровергли сообщения об ограничениях на въезд между регионами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения об ограничениях на въезд между регионами: их нет, а меры контроля по COVID вполне допустимы. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:21
2020-10-09T13:28
дмитрий песков
орловская область
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> опроверг утверждения об ограничениях на въезд между регионами: их нет, а меры контроля по COVID вполне допустимы.Ранее на сайте правительства <a href="http://ria.ru/location_Orlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Орловской области</a> появилась информация, что с 12 октября в регионе возобновят работу круглосуточные учетно-заградительные посты. В сентябре особый порядок въезда был введен в ряд городов и районов Башкирии."Это же не перекрытие границ, но определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы. Здесь вы неправильно просто сформулировали", - отреагировал Песков на вопрос журналистов, стала ли позволительной мера по перекрытию границ между регионами.Мер по ограничению передвижения между регионами, как отметил Песков, "как не было, так и нет".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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дмитрий песков, орловская область, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы

В Кремле опровергли сообщения об ограничениях на въезд между регионами

13:21 09.10.2020 (обновлено: 13:28 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения об ограничениях на въезд между регионами: их нет, а меры контроля по COVID вполне допустимы.
Ранее на сайте правительства Орловской области появилась информация, что с 12 октября в регионе возобновят работу круглосуточные учетно-заградительные посты. В сентябре особый порядок въезда был введен в ряд городов и районов Башкирии.
"Это же не перекрытие границ, но определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы. Здесь вы неправильно просто сформулировали", - отреагировал Песков на вопрос журналистов, стала ли позволительной мера по перекрытию границ между регионами.
Мер по ограничению передвижения между регионами, как отметил Песков, "как не было, так и нет".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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