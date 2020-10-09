https://ria.ru/20201009/netherlands-1579024434.html
Нидерландские музеи выступили за возврат награбленного у колоний
Крупнейшие музеи Нидерландов поддержали предложение Совета по культуре по возвращению предметов искусства странам, откуда их незаконно вывезли в колониальную... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:49
2020-10-09T14:49
2020-10-09T14:49
культура
новости культуры
музеи
нидерланды
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости</strong>. Крупнейшие музеи Нидерландов поддержали предложение Совета по культуре по возвращению предметов искусства странам, откуда их незаконно вывезли в колониальную эпоху, <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/oct/08/dutch-museums-vow-to-return-art-looted-by-colonialists" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.Руководители Рейксмузеума и Этнографического музея (Tropenmuseum) согласились с предложением вернуть около ста тысяч артефактов, на которые могут предъявить права другие страны. Среди экспонатов, происхождение которых необходимо уточнить, алмаз в 70 карат. Когда-то он принадлежал индонезийскому султану Банджармасина, но затем в конце XIX века его земли, перешли под контроль Голландии. Сейчас алмаз входит в коллекцию Рейксмузеума. Совет Нидерландов по культуре предложил создать независимый комитет, который будет изучать требования бывших колоний о возврате произведений искусства.Директор Рейксмузеума Такко Диббитс уточнил, что его сотрудники уже ведут работу по установлению происхождения предметов коллекции. "Мы считаем отличной идеей создание независимого комитета, который будет заниматься возвратом артефактов", — заявил он, подчеркнув, что в этом вопросе большую роль играет сотрудничество музеев на международном уровне. Руководитель Этнографического музея (Tropenmuseum) Стийн Схондервуд назвал предложение Совета по культуре "большим шагом вперед": "Мы надеемся, что эта рекомендация превратится в краткосрочную политику. Таким образом, Нидерланды признают несправедливость ранее совершенных действий и возьмут на себя ответственность за возврат предметов искусства. Мы поддерживаем эту инициативу", — добавил он.
https://ria.ru/20200913/congo-1577099503.html
https://ria.ru/20200308/1568285020.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, нидерланды
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости
. Крупнейшие музеи Нидерландов поддержали предложение Совета по культуре по возвращению предметов искусства странам, откуда их незаконно вывезли в колониальную эпоху, сообщает
The Guardian.
Руководители Рейксмузеума и Этнографического музея (Tropenmuseum) согласились с предложением вернуть около ста тысяч артефактов, на которые могут предъявить права другие страны.
Среди экспонатов, происхождение которых необходимо уточнить, алмаз в 70 карат. Когда-то он принадлежал индонезийскому султану Банджармасина, но затем в конце XIX века его земли, перешли под контроль Голландии. Сейчас алмаз входит в коллекцию Рейксмузеума.
Совет Нидерландов по культуре предложил создать независимый комитет, который будет изучать требования бывших колоний о возврате произведений искусства.
Директор Рейксмузеума Такко Диббитс уточнил, что его сотрудники уже ведут работу по установлению происхождения предметов коллекции.
"Мы считаем отличной идеей создание независимого комитета, который будет заниматься возвратом артефактов", — заявил он, подчеркнув, что в этом вопросе большую роль играет сотрудничество музеев на международном уровне.
Руководитель Этнографического музея (Tropenmuseum) Стийн Схондервуд назвал предложение Совета по культуре "большим шагом вперед": "Мы надеемся, что эта рекомендация превратится в краткосрочную политику. Таким образом, Нидерланды признают несправедливость ранее совершенных действий и возьмут на себя ответственность за возврат предметов искусства. Мы поддерживаем эту инициативу", — добавил он.