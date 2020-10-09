https://ria.ru/20201009/netherlands-1579024434.html

Нидерландские музеи выступили за возврат награбленного у колоний

Крупнейшие музеи Нидерландов поддержали предложение Совета по культуре по возвращению предметов искусства странам, откуда их незаконно вывезли в колониальную... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:49

2020-10-09T14:49

2020-10-09T14:49

культура

новости культуры

музеи

нидерланды

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости</strong>. Крупнейшие музеи Нидерландов поддержали предложение Совета по культуре по возвращению предметов искусства странам, откуда их незаконно вывезли в колониальную эпоху, <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/oct/08/dutch-museums-vow-to-return-art-looted-by-colonialists" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.Руководители Рейксмузеума и Этнографического музея (Tropenmuseum) согласились с предложением вернуть около ста тысяч артефактов, на которые могут предъявить права другие страны. Среди экспонатов, происхождение которых необходимо уточнить, алмаз в 70 карат. Когда-то он принадлежал индонезийскому султану Банджармасина, но затем в конце XIX века его земли, перешли под контроль Голландии. Сейчас алмаз входит в коллекцию Рейксмузеума. Совет Нидерландов по культуре предложил создать независимый комитет, который будет изучать требования бывших колоний о возврате произведений искусства.Директор Рейксмузеума Такко Диббитс уточнил, что его сотрудники уже ведут работу по установлению происхождения предметов коллекции. "Мы считаем отличной идеей создание независимого комитета, который будет заниматься возвратом артефактов", — заявил он, подчеркнув, что в этом вопросе большую роль играет сотрудничество музеев на международном уровне. Руководитель Этнографического музея (Tropenmuseum) Стийн Схондервуд назвал предложение Совета по культуре "большим шагом вперед": "Мы надеемся, что эта рекомендация превратится в краткосрочную политику. Таким образом, Нидерланды признают несправедливость ранее совершенных действий и возьмут на себя ответственность за возврат предметов искусства. Мы поддерживаем эту инициативу", — добавил он.

https://ria.ru/20200913/congo-1577099503.html

https://ria.ru/20200308/1568285020.html

нидерланды

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, нидерланды