Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/mutatsii-1579072309.html
Названы различия в мутациях коронавируса и гриппа
Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал об отличиях в мутациях коронавируса и гриппа. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:11
2020-10-09T18:08
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577462611_0:99:2906:1734_1400x0_80_0_0_63a7b838ba41a6880361f725345e57a0.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Эпидемиолог, доктор биологических наук <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> рассказал об отличиях в мутациях коронавируса и гриппа."Представьте себе, что вирус — это флешка, которая несет информацию. Эта информация копируется на другие новые флешки. Ферменты, которые производят копии, довольно часто ошибаются. Это и является причиной мутации", — сказал Аграновский в комментарии <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a>Он пояснил, что эта схема релевантна для мутаций коронавируса, тогда как вирусы гриппа и других сезонных инфекций, состоят из "восьми постоянно копирующихся флешек".В связи с этим специалист отметил, что падение эффективности вакцин против коронавируса из-за мутаций не столь вероятно, поскольку он является более "целостным".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577462611_122:0:2853:2048_1400x0_80_0_0_6efbb6d8ed5243b0f620939aa89b2309.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

Названы различия в мутациях коронавируса и гриппа

17:11 09.10.2020 (обновлено: 18:08 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал об отличиях в мутациях коронавируса и гриппа.
"Представьте себе, что вирус — это флешка, которая несет информацию. Эта информация копируется на другие новые флешки. Ферменты, которые производят копии, довольно часто ошибаются. Это и является причиной мутации", — сказал Аграновский в комментарии Ura.ru.
Он пояснил, что эта схема релевантна для мутаций коронавируса, тогда как вирусы гриппа и других сезонных инфекций, состоят из "восьми постоянно копирующихся флешек".
В связи с этим специалист отметил, что падение эффективности вакцин против коронавируса из-за мутаций не столь вероятно, поскольку он является более "целостным".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаАлексей АграновскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
Лента новостейМолния