https://ria.ru/20201009/mutatsii-1579072309.html

Названы различия в мутациях коронавируса и гриппа

Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал об отличиях в мутациях коронавируса и гриппа. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:11

2020-10-09T17:11

2020-10-09T18:08

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Эпидемиолог, доктор биологических наук <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> рассказал об отличиях в мутациях коронавируса и гриппа."Представьте себе, что вирус — это флешка, которая несет информацию. Эта информация копируется на другие новые флешки. Ферменты, которые производят копии, довольно часто ошибаются. Это и является причиной мутации", — сказал Аграновский в комментарии <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a>Он пояснил, что эта схема релевантна для мутаций коронавируса, тогда как вирусы гриппа и других сезонных инфекций, состоят из "восьми постоянно копирующихся флешек".В связи с этим специалист отметил, что падение эффективности вакцин против коронавируса из-за мутаций не столь вероятно, поскольку он является более "целостным".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия