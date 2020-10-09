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Редкие птицы свиязи прилетели в Москву из Скандинавии
Редкие птицы свиязи прилетели в Москву из Скандинавии, для отдыха от сложного путешествия в теплые страны они выбрали Бездонное озеро в Серебряном бору,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:22
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Редкие птицы свиязи прилетели в Москву из Скандинавии, для отдыха от сложного путешествия в теплые страны они выбрали Бездонное озеро в Серебряном бору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в пятницу.Отмечается, что свиязи держатся обособленно и не подплывают к людям, в отличие от крякв. Их осенний наряд практически сливается с темной водой, хорошо маскируя птиц.
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Редкие птицы свиязи прилетели в Москву из Скандинавии

10:22 09.10.2020 (обновлено: 12:20 12.10.2020)
 
© Фото : ГПБУ "Мосприрода" / Анна СорокинаСвиязи на Бездонном озере в Серебряном бору
Свиязи на Бездонном озере в Серебряном бору - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : ГПБУ "Мосприрода" / Анна Сорокина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Редкие птицы свиязи прилетели в Москву из Скандинавии, для отдыха от сложного путешествия в теплые страны они выбрали Бездонное озеро в Серебряном бору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в пятницу.
"В Серебряном бору ГПБУ "Мосприрода" были замечены три свиязи. Эти птицы в сентябре-октябре мигрируют из Финляндии, Скандинавии, Исландии на юг – в Испанию, Японию, Северную и Восточную Африку. В Москве встречаются они крайне редко, на этот раз для отдыха свиязи выбрали Бездонное озеро в Серебряном бору", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свиязи держатся обособленно и не подплывают к людям, в отличие от крякв. Их осенний наряд практически сливается с темной водой, хорошо маскируя птиц.
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