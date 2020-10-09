https://ria.ru/20201009/moskva-1579383028.html
Редкие птицы свиязи прилетели в Москву из Скандинавии
Редкие птицы свиязи прилетели в Москву из Скандинавии, для отдыха от сложного путешествия в теплые страны они выбрали Бездонное озеро в Серебряном бору,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:22
2020-10-09T10:22
2020-10-12T12:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579384551_0:57:1519:911_1400x0_80_0_0_b1bd26ed51a29b461a05fb1ab15b764a.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Редкие птицы свиязи прилетели в Москву из Скандинавии, для отдыха от сложного путешествия в теплые страны они выбрали Бездонное озеро в Серебряном бору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в пятницу.Отмечается, что свиязи держатся обособленно и не подплывают к людям, в отличие от крякв. Их осенний наряд практически сливается с темной водой, хорошо маскируя птиц.
https://realty.ria.ru/20201007/rosseti-1578584425.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579384551_78:0:1519:1081_1400x0_80_0_0_6b34ae491addf83f9d4783dce52bc5e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва