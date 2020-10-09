https://ria.ru/20201009/moskva-1579383028.html

Редкие птицы свиязи прилетели в Москву из Скандинавии

Редкие птицы свиязи прилетели в Москву из Скандинавии, для отдыха от сложного путешествия в теплые страны они выбрали Бездонное озеро в Серебряном бору,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:22

2020-10-09T10:22

2020-10-12T12:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Редкие птицы свиязи прилетели в Москву из Скандинавии, для отдыха от сложного путешествия в теплые страны они выбрали Бездонное озеро в Серебряном бору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в пятницу.Отмечается, что свиязи держатся обособленно и не подплывают к людям, в отличие от крякв. Их осенний наряд практически сливается с темной водой, хорошо маскируя птиц.

https://realty.ria.ru/20201007/rosseti-1578584425.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва