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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/moskva-1579020887.html
Источник сообщил, что в Москве обсуждают закрытие баров и караоке
Закрытие ночных клубов, баров и караоке из-за коронавируса в Москве находится в стадии обсуждения, сообщил РИА Новости источник в столичной мэрии. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:01
2020-10-09T14:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Закрытие ночных клубов, баров и караоке из-за коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> находится в стадии обсуждения, сообщил РИА Новости источник в столичной мэрии."Пока в стадии обсуждения", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном закрытии баров, ночных клубов и караоке.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Источник сообщил, что в Москве обсуждают закрытие баров и караоке

14:01 09.10.2020 (обновлено: 14:17 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель разливает водку в пивном баре на Никольской улице в Москве
Посетитель разливает водку в пивном баре на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Закрытие ночных клубов, баров и караоке из-за коронавируса в Москве находится в стадии обсуждения, сообщил РИА Новости источник в столичной мэрии.
"Пока в стадии обсуждения", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном закрытии баров, ночных клубов и караоке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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