https://ria.ru/20201009/moskva-1579020887.html

Источник сообщил, что в Москве обсуждают закрытие баров и караоке

Закрытие ночных клубов, баров и караоке из-за коронавируса в Москве находится в стадии обсуждения, сообщил РИА Новости источник в столичной мэрии. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:01

2020-10-09T14:01

2020-10-09T14:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568909581_0:48:3076:1778_1400x0_80_0_0_bcf5205a3d0594749fb7600b3f59b3ec.jpg

<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Закрытие ночных клубов, баров и караоке из-за коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> находится в стадии обсуждения, сообщил РИА Новости источник в столичной мэрии."Пока в стадии обсуждения", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном закрытии баров, ночных клубов и караоке.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

3

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество