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Замглавы банка "Траст" арестовали по делу о мошенничестве
Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления и главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T19:28
2020-10-09T19:53
траст
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал первого заместителя председателя правления и главного исполнительного директора банка непрофильных активов "<a href="http://ria.ru/organization_TRAST/" target="_blank" data-auto="true">Траст</a>" Михаила Хабарова по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.Топ-менеджера заключили под стражу до 30 ноября.У защиты есть три дня, чтобы обжаловать это решение.Бывший деловой партнер Хабарова Александр Богатиков обвинил замглавы "Траста" в хищении у него 900 миллионов рублей. После этого, по данным адвоката топ-менеджера, у Хабарова прошли обыски в рамках уголовного дела.Как утверждает защита, с помощью "сфабрикованного дела" Богатиков намерен избежать выплаты долга в 58 миллионов Хабарову. По словам адвоката, его обвинения "абсолютно голословны" и не подтверждаются ничем, "кроме фантазий самого заявителя".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Траста", руководство банка считает происходящее "вопиющей ситуацией" и выражает поддержку Хабарову и его семье.
https://ria.ru/20201009/khischenie-1579020332.html
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РИА Новости
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траст , происшествия

Замглавы банка "Траст" арестовали по делу о мошенничестве

19:28 09.10.2020 (обновлено: 19:53 09.10.2020)
 
© РИА НовостиОфис банка "Траст" в Москве
Офис банка Траст в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления и главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Топ-менеджера заключили под стражу до 30 ноября.
У защиты есть три дня, чтобы обжаловать это решение.
Бывший деловой партнер Хабарова Александр Богатиков обвинил замглавы "Траста" в хищении у него 900 миллионов рублей. После этого, по данным адвоката топ-менеджера, у Хабарова прошли обыски в рамках уголовного дела.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковМихаил Хабаров
Михаил Хабаров - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Михаил Хабаров
Как утверждает защита, с помощью "сфабрикованного дела" Богатиков намерен избежать выплаты долга в 58 миллионов Хабарову. По словам адвоката, его обвинения "абсолютно голословны" и не подтверждаются ничем, "кроме фантазий самого заявителя".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Траста", руководство банка считает происходящее "вопиющей ситуацией" и выражает поддержку Хабарову и его семье.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Источник: подозреваемый в хищении газа ростовский депутат признал вину
 
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