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Шоубиз
https://ria.ru/20201009/moshennichestvo-1579080353.html
"Обещал жениться": американка подала в суд на Брэда Питта
Жительница Техаса обвиняет голливудского актера Брэд Питтв мошенничестве. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:44
2020-10-09T17:44
шоубиз
брэд питт (уильям бредли)
голливуд
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техаса</a> обвиняет голливудского актера Брэд Питтв мошенничестве. Иск в суд подала американка Келли Кристина, директор фирмы по набору медперсонала, сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8815821/Brad-Pitt-sued-healthcare-CEO-claiming-pocketed-40k-appearance-fees.html" target="_blank">Daily mail</a>.В нем женщина указала, что <a href="http://ria.ru/person_Brehd_Pitt/" target="_blank" data-auto="true">Брэд Питт</a> заключил с ней соглашение, согласно которому Кристина должна была перечислять актеру деньги за его появление на благотворительных акциях.За посещение пяти мероприятий Келли обязалась выплатить Питту по 40 тысяч долларов за каждое. Однако голливудская знаменитость ни на одном из них не появился. Деньги он также не вернул.По словам американки, в процессе общения они сблизились настолько, что Брэд пообещал жениться на ней. Однако, вскоре перестал выходить на связь.Кристина пришла к выводу, что стала жертвой мошеннических действий со стороны актера и обратилась в суд. Женщина требует вернуть ей 100 тысяч долларов.Брэд Питт уже ответил на обвинения. Через своего представителя он заявил, что не знает Келли Кристину и, вероятно, она стала жертвой человека, выдававшего себя за звезду <a href="http://ria.ru/location_Hollywood/" target="_blank" data-auto="true">Голливуда</a>.
https://ria.ru/20200827/pitt-1576375315.html
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брэд питт (уильям бредли), голливуд

"Обещал жениться": американка подала в суд на Брэда Питта

17:44 09.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк64-й Каннский кинофестиваль
64-й Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Жительница Техаса обвиняет голливудского актера Брэд Питтв мошенничестве.
Иск в суд подала американка Келли Кристина, директор фирмы по набору медперсонала, сообщает Daily mail.
В нем женщина указала, что Брэд Питт заключил с ней соглашение, согласно которому Кристина должна была перечислять актеру деньги за его появление на благотворительных акциях.
За посещение пяти мероприятий Келли обязалась выплатить Питту по 40 тысяч долларов за каждое. Однако голливудская знаменитость ни на одном из них не появился. Деньги он также не вернул.
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По словам американки, в процессе общения они сблизились настолько, что Брэд пообещал жениться на ней. Однако, вскоре перестал выходить на связь.
Кристина пришла к выводу, что стала жертвой мошеннических действий со стороны актера и обратилась в суд. Женщина требует вернуть ей 100 тысяч долларов.
Брэд Питт уже ответил на обвинения. Через своего представителя он заявил, что не знает Келли Кристину и, вероятно, она стала жертвой человека, выдававшего себя за звезду Голливуда.
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ШоубизБрэд Питт (Уильям Бредли)Голливуд
 
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