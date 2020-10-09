https://ria.ru/20201009/moloko-1579045459.html

Более 20 молочных комплексов откроют в Удмуртии до конца 2020 года

Более 20 новых молочных комплексов введут в строй до конца 2020 года в Удмуртии, сообщили в пресс-службе главы региона Александра Бречалова. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:29

2020-10-09T15:29

2020-10-09T15:29

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

экономика

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<strong>УФА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Более 20 новых молочных комплексов введут в строй до конца 2020 года в Удмуртии, сообщили в пресс-службе главы региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov" target="_blank">Александра Бречалова</a>.В сообщении отмечается, что, если в прошлые годы преимущественно строились фермы на 200-400 голов, а большинство молочных хозяйств <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> содержат дойных коров до 500 голов, то в последнее время растет количество крупных комплексов, рассчитанных на содержание одной тысячи и более коров."Так, на такие масштабы сегодня нацелены ведущие производители молока: СПК "Колос" и имени. Мичурина Вавожского района, ООО "Россия" Можгинского района, СПК "Молодая гвардия" Алнашского района, ООО "Экоферма "Дубровское" Киясовского района, ЗАО "Ошмес" и КХ Собина Н. И. Шарканского района, АО "им. Азина" Завьяловского района. К реализации своих инвестпроектов они уже приступили. Три мега-фермы будут запущены до конца 2020 года, их основа - автоматизированная доильная система. "Так, в последнее время молочные комплексы оснащаются высокотехнологичным доильным залом "Карусель" на вращающейся платформе - в этом году в республике уже заработала четвертая "Карусель", - говорится в сообщении.Отмечается, что прирастает молочная отрасль Удмуртии и новыми роботизированными фермами. В 2020-2021 годах они появятся в Можгинском, Граховском, Малопургинском районах. Сегодня роботы-дояры уже "работают" в трех сельхозпредприятиях."Республика продолжает поддерживать аграриев в обновлении производственной базы - выделяемые субсидии в качестве возмещения части затрат на строительство и реконструкцию, приобретение оборудования и сельхозтехники остаются одним из главных мер государственной поддержки. Общая сумма средств, предусмотренных в бюджете республики в 2020 году по этим двум направлениям, составляет 251,9 миллиона рублей. В целом на сегодня сельхозтоваропроизводителям из бюджетов двух уровней оказана финансовая поддержка в объеме 1,9 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.

https://ria.ru/20200825/subsidii-1576281088.html

https://ria.ru/20200930/investory-1578013611.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика