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Молодожены погибли в авиакатастрофе вскоре после свадьбы
В американском штате Колорадо молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Сан-Мигель. РИА Новости, 09.10.2020
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колорадо
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>В американском штате <a href="http://ria.ru/location_StateofColorado/" target="_blank" data-auto="true">Колорадо</a> молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщается в <a href="https://twitter.com/SheriffAlert/status/1313504417036075008?s=20" target="_blank">Twitter</a> шерифа округа Сан-Мигель.Тридцатилетний Костас Джон Сивиллис и 33-летняя Линдси Вогеляр возвращались домой из города Теллерайд, где они проводили медовый месяц. По данным полиции, легкомоторный самолет, на котором летели супруги, упал через 10-15 минут после взлета.Сообщается, что погибшие работали в авиаиндустрии, Сивиллис был пилотом и летным инструктором компании United Airlines.Национальный совет по безопасности на транспорте <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> приступил к расследованию трагедии.
https://ria.ru/20200914/nevesta-1577190112.html
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колорадо, сша, в мире

Молодожены погибли в авиакатастрофе вскоре после свадьбы

03:25 09.10.2020 (обновлено: 06:36 09.10.2020)
 
© Fotolia / zapuatoВлюбленные держатся за руки
Влюбленные держатся за руки - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Fotolia / zapuato
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В американском штате Колорадо молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Сан-Мигель.
Тридцатилетний Костас Джон Сивиллис и 33-летняя Линдси Вогеляр возвращались домой из города Теллерайд, где они проводили медовый месяц. По данным полиции, легкомоторный самолет, на котором летели супруги, упал через 10-15 минут после взлета.
Сообщается, что погибшие работали в авиаиндустрии, Сивиллис был пилотом и летным инструктором компании United Airlines.
Национальный совет по безопасности на транспорте США приступил к расследованию трагедии.
Водопад - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Невеста погибла во время свидания на глазах возлюбленного
 
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КолорадоСШАВ мире
 
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