https://ria.ru/20201009/molodozheny-1578943873.html

Молодожены погибли в авиакатастрофе вскоре после свадьбы

В американском штате Колорадо молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Сан-Мигель. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T03:25

2020-10-09T03:25

2020-10-09T06:36

колорадо

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>В американском штате <a href="http://ria.ru/location_StateofColorado/" target="_blank" data-auto="true">Колорадо</a> молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщается в <a href="https://twitter.com/SheriffAlert/status/1313504417036075008?s=20" target="_blank">Twitter</a> шерифа округа Сан-Мигель.Тридцатилетний Костас Джон Сивиллис и 33-летняя Линдси Вогеляр возвращались домой из города Теллерайд, где они проводили медовый месяц. По данным полиции, легкомоторный самолет, на котором летели супруги, упал через 10-15 минут после взлета.Сообщается, что погибшие работали в авиаиндустрии, Сивиллис был пилотом и летным инструктором компании United Airlines.Национальный совет по безопасности на транспорте <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> приступил к расследованию трагедии.

https://ria.ru/20200914/nevesta-1577190112.html

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колорадо

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колорадо, сша, в мире