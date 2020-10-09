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РИА Наука
https://ria.ru/20201009/mks-1579077016.html
Космонавт сравнил двухдневный полет к МКС со сверхкоротким
Российский космонавт, ныне депутат Госдумы Максим Сураев считает, что длительные двухдневные схемы полета с Земли на МКС удобнее для космонавтов, поскольку у... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:29
2020-10-09T17:29
риа наука
земля
максим сураев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
госдума рф
байконур (город)
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Российский космонавт, ныне депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Suraev/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сураев</a> считает, что длительные двухдневные схемы полета с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> на МКС удобнее для космонавтов, поскольку у них есть время выспаться и перекусить, а не выполнять работу в авральном режиме.Ранее "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" подтвердил, что октябрьский "Союз МС-17" станет первым пилотируемым кораблем, который отправится к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> по сверхкороткой двухвитковой схеме. Экипаж доберется до МКС за три часа."Да, это круто, что наши долетели быстро. Но зачем? Кому это надо?" - задается вопросом космонавт.По его словам, двухдневные схемы полета позволяют экипажу адаптироваться к невесомости после стресса на старте, отдохнуть, подкрепиться.По плану, 14 октября в 02.05 мск космонавты должны выехать из гостиницы в <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконуре</a> на космодром. Старт планируется на 8.45 мск, а стыковка к МКС - в 11.52. Еще около полутора часов обычно уходит на открытие люков между кораблем и станцией, после чего экипаж ждет инструктаж по безопасности и обустройство на МКС. Таким образом, при наиболее благоприятном графике и самой быстрой схемой полета рабочий день экипажа превысит 10 часов.
https://ria.ru/20170911/1502734673.html
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земля, максим сураев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, госдума рф, байконур (город)

Космонавт сравнил двухдневный полет к МКС со сверхкоротким

17:29 09.10.2020
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский космонавт, ныне депутат Госдумы Максим Сураев считает, что длительные двухдневные схемы полета с Земли на МКС удобнее для космонавтов, поскольку у них есть время выспаться и перекусить, а не выполнять работу в авральном режиме.
Ранее "Роскосмос" подтвердил, что октябрьский "Союз МС-17" станет первым пилотируемым кораблем, который отправится к Международной космической станции по сверхкороткой двухвитковой схеме. Экипаж доберется до МКС за три часа.

Мы быстрее всех хотим долететь, но я вам скажу: у меня первый полет был по двухсуточной схеме, а другой - за шесть часов по короткой схеме. Я все прекрасно понимаю, но для меня намного комфортней была двухсуточная схема. Если взять и прикинуть время, когда космонавт поднялся (на космодром перед стартом - ред.), ему начали клизмы делать, спиртом его натирать, и когда он в следующий раз ляжет спать, имеется в виду, когда он туда (на МКС - ред.) прилетит, когда он все подготовит, скафандры посушит, вы обалдеете. Просто уже работаешь на автомате и не понимаешь, что делаешь.

Космонавт-испытатель отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Сураев
Максим Сураев
российский космонавт, депутат Госдумы
"Да, это круто, что наши долетели быстро. Но зачем? Кому это надо?" - задается вопросом космонавт.
Члены экипажа экспедиции на МКС Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай. 11 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 11.09.2017
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Новый экипаж МКС выполнит на станции более 200 научных экспериментов
По его словам, двухдневные схемы полета позволяют экипажу адаптироваться к невесомости после стресса на старте, отдохнуть, подкрепиться.
По плану, 14 октября в 02.05 мск космонавты должны выехать из гостиницы в Байконуре на космодром. Старт планируется на 8.45 мск, а стыковка к МКС - в 11.52. Еще около полутора часов обычно уходит на открытие люков между кораблем и станцией, после чего экипаж ждет инструктаж по безопасности и обустройство на МКС. Таким образом, при наиболее благоприятном графике и самой быстрой схемой полета рабочий день экипажа превысит 10 часов.
 
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РИА НаукаЗемляМаксим СураевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосГосдума РФБайконур (город)
 
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