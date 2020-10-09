Космонавт сравнил двухдневный полет к МКС со сверхкоротким
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский космонавт, ныне депутат Госдумы Максим Сураев считает, что длительные двухдневные схемы полета с Земли на МКС удобнее для космонавтов, поскольку у них есть время выспаться и перекусить, а не выполнять работу в авральном режиме.
Ранее "Роскосмос" подтвердил, что октябрьский "Союз МС-17" станет первым пилотируемым кораблем, который отправится к Международной космической станции по сверхкороткой двухвитковой схеме. Экипаж доберется до МКС за три часа.
Мы быстрее всех хотим долететь, но я вам скажу: у меня первый полет был по двухсуточной схеме, а другой - за шесть часов по короткой схеме. Я все прекрасно понимаю, но для меня намного комфортней была двухсуточная схема. Если взять и прикинуть время, когда космонавт поднялся (на космодром перед стартом - ред.), ему начали клизмы делать, спиртом его натирать, и когда он в следующий раз ляжет спать, имеется в виду, когда он туда (на МКС - ред.) прилетит, когда он все подготовит, скафандры посушит, вы обалдеете. Просто уже работаешь на автомате и не понимаешь, что делаешь.
"Да, это круто, что наши долетели быстро. Но зачем? Кому это надо?" - задается вопросом космонавт.
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По его словам, двухдневные схемы полета позволяют экипажу адаптироваться к невесомости после стресса на старте, отдохнуть, подкрепиться.
По плану, 14 октября в 02.05 мск космонавты должны выехать из гостиницы в Байконуре на космодром. Старт планируется на 8.45 мск, а стыковка к МКС - в 11.52. Еще около полутора часов обычно уходит на открытие люков между кораблем и станцией, после чего экипаж ждет инструктаж по безопасности и обустройство на МКС. Таким образом, при наиболее благоприятном графике и самой быстрой схемой полета рабочий день экипажа превысит 10 часов.
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