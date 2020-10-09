https://ria.ru/20201009/mks-1579077016.html

Космонавт сравнил двухдневный полет к МКС со сверхкоротким

Российский космонавт, ныне депутат Госдумы Максим Сураев считает, что длительные двухдневные схемы полета с Земли на МКС удобнее для космонавтов, поскольку у... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:29

2020-10-09T17:29

2020-10-09T17:29

риа наука

земля

максим сураев

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

госдума рф

байконур (город)

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Российский космонавт, ныне депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Suraev/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сураев</a> считает, что длительные двухдневные схемы полета с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> на МКС удобнее для космонавтов, поскольку у них есть время выспаться и перекусить, а не выполнять работу в авральном режиме.Ранее "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" подтвердил, что октябрьский "Союз МС-17" станет первым пилотируемым кораблем, который отправится к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> по сверхкороткой двухвитковой схеме. Экипаж доберется до МКС за три часа."Да, это круто, что наши долетели быстро. Но зачем? Кому это надо?" - задается вопросом космонавт.По его словам, двухдневные схемы полета позволяют экипажу адаптироваться к невесомости после стресса на старте, отдохнуть, подкрепиться.По плану, 14 октября в 02.05 мск космонавты должны выехать из гостиницы в <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконуре</a> на космодром. Старт планируется на 8.45 мск, а стыковка к МКС - в 11.52. Еще около полутора часов обычно уходит на открытие люков между кораблем и станцией, после чего экипаж ждет инструктаж по безопасности и обустройство на МКС. Таким образом, при наиболее благоприятном графике и самой быстрой схемой полета рабочий день экипажа превысит 10 часов.

https://ria.ru/20170911/1502734673.html

земля

байконур (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, максим сураев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, госдума рф, байконур (город)